СМИ: Рэпер Macan служит в армии на "особом положении"

Сообщается, что у него есть личная охрана, а также неограниченный доступ к телефону

13 декабря 2025, 09:05, ИА Амител

Рэпер Macan / Фото: MACAN / Telegram

По информации издания Super, рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) отбывает срочную службу в рядах российской армии, пользуясь особым положением. Журналисты ссылаются на осведомленный источник, знакомый с обстоятельствами службы артиста.

В публикации утверждается, что для исполнителя созданы льготные условия, кардинально отличающиеся от обычной солдатской жизни. Организация его службы построена таким образом, чтобы свести к минимуму его взаимодействие с другими солдатами.

Как сообщает источник, Macan круглосуточно находится под присмотром охраны и не перемещается без сопровождения офицерского состава. Отсутствие положенной портупеи на опубликованной фотографии также является свидетельством его привилегированного статуса.

Инсайдер подчеркивает, что фотосъемка звезды строго запрещена. Снимок в столовой, вызвавший широкий общественный резонанс, был сделан одним из контрактников втайне от руководства.

При этом утверждения о том, что на рэпера "запрещено смотреть", источник опровергает, называя их вымыслом. Подлинная картина заключается в том, что Macan изолирован от рядовых будней армейской службы.