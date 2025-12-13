СМИ: Рэпер Macan служит в армии на "особом положении"
Сообщается, что у него есть личная охрана, а также неограниченный доступ к телефону
13 декабря 2025, 09:05, ИА Амител
По информации издания Super, рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) отбывает срочную службу в рядах российской армии, пользуясь особым положением. Журналисты ссылаются на осведомленный источник, знакомый с обстоятельствами службы артиста.
В публикации утверждается, что для исполнителя созданы льготные условия, кардинально отличающиеся от обычной солдатской жизни. Организация его службы построена таким образом, чтобы свести к минимуму его взаимодействие с другими солдатами.
Как сообщает источник, Macan круглосуточно находится под присмотром охраны и не перемещается без сопровождения офицерского состава. Отсутствие положенной портупеи на опубликованной фотографии также является свидетельством его привилегированного статуса.
Инсайдер подчеркивает, что фотосъемка звезды строго запрещена. Снимок в столовой, вызвавший широкий общественный резонанс, был сделан одним из контрактников втайне от руководства.
При этом утверждения о том, что на рэпера "запрещено смотреть", источник опровергает, называя их вымыслом. Подлинная картина заключается в том, что Macan изолирован от рядовых будней армейской службы.
Дембельнётся подполковником
12:22:08 13-12-2025
Гость (09:14:47 13-12-2025) Дембельнётся подполковником ... Под кем? Под каким полковником?
13:44:28 13-12-2025
Гость (09:14:47 13-12-2025) Дембельнётся подполковником ... Вот командир части точно себе ещё одну квартиру купит.
09:25:09 13-12-2025
здесь всегда так было - равны все но есть кто равнее.
09:56:01 13-12-2025
а жопу ему тоже охрана вытирает? уроды
10:24:17 13-12-2025
Здравствуй, средневековье и феодализм. Спасибо, ЕР...
10:26:04 13-12-2025
Позорище. Это Армия России или коррупционная организация? Что это такое?
13:47:58 13-12-2025
Гость (10:26:04 13-12-2025) Позорище. Это Армия России или коррупционная организация? Чт... Ты срочную то служил ? Фантазёр .
19:34:47 13-12-2025
Гость (13:47:58 13-12-2025) Ты срочную то служил ? Фантазёр .... это ты фантазер...служил в 80-е...два года...
18:23:30 13-12-2025
Гость (10:26:04 13-12-2025) Позорище. Это Армия России или коррупционная организация? Чт... Армия уже давно коммерческая структура. Еще с 90-х годов.
12:55:35 13-12-2025
положенец . гаденыш !
13:13:44 14-12-2025
Все продается и покупается в этой стране.
09:18:55 15-12-2025
Статья похожа на вброс с целью разжигания ненависти в обществе и опорочения армии.
14:16:17 15-12-2025
Глазы разуйте.