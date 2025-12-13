НОВОСТИОбщество

СМИ: Рэпер Macan служит в армии на "особом положении"

Сообщается, что у него есть личная охрана, а также неограниченный доступ к телефону

13 декабря 2025, 09:05, ИА Амител

Рэпер Macan / Фото: MACAN / Telegram
По информации издания Super, рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) отбывает срочную службу в рядах российской армии, пользуясь особым положением. Журналисты ссылаются на осведомленный источник, знакомый с обстоятельствами службы артиста.

В публикации утверждается, что для исполнителя созданы льготные условия, кардинально отличающиеся от обычной солдатской жизни. Организация его службы построена таким образом, чтобы свести к минимуму его взаимодействие с другими солдатами.

Как сообщает источник, Macan круглосуточно находится под присмотром охраны и не перемещается без сопровождения офицерского состава. Отсутствие положенной портупеи на опубликованной фотографии также является свидетельством его привилегированного статуса.

Инсайдер подчеркивает, что фотосъемка звезды строго запрещена. Снимок в столовой, вызвавший широкий общественный резонанс, был сделан одним из контрактников втайне от руководства.

При этом утверждения о том, что на рэпера "запрещено смотреть", источник опровергает, называя их вымыслом. Подлинная картина заключается в том, что Macan изолирован от рядовых будней армейской службы.

Армия Шоу-бизнес

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

09:14:47 13-12-2025

Дембельнётся подполковником

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:22:08 13-12-2025

Гость (09:14:47 13-12-2025) Дембельнётся подполковником ... Под кем? Под каким полковником?

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:44:28 13-12-2025

Гость (09:14:47 13-12-2025) Дембельнётся подполковником ... Вот командир части точно себе ещё одну квартиру купит.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:25:09 13-12-2025

здесь всегда так было - равны все но есть кто равнее.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:56:01 13-12-2025

а жопу ему тоже охрана вытирает? уроды

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:24:17 13-12-2025

Здравствуй, средневековье и феодализм. Спасибо, ЕР...

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:26:04 13-12-2025

Позорище. Это Армия России или коррупционная организация? Что это такое?

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:47:58 13-12-2025

Гость (10:26:04 13-12-2025) Позорище. Это Армия России или коррупционная организация? Чт... Ты срочную то служил ? Фантазёр .

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:34:47 13-12-2025

Гость (13:47:58 13-12-2025) Ты срочную то служил ? Фантазёр .... это ты фантазер...служил в 80-е...два года...

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:23:30 13-12-2025

Гость (10:26:04 13-12-2025) Позорище. Это Армия России или коррупционная организация? Чт... Армия уже давно коммерческая структура. Еще с 90-х годов.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:55:35 13-12-2025

положенец . гаденыш !

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:13:44 14-12-2025

Все продается и покупается в этой стране.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:18:55 15-12-2025

Статья похожа на вброс с целью разжигания ненависти в обществе и опорочения армии.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:16:17 15-12-2025

Глазы разуйте.

  -6 Нравится
Ответить
