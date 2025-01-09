Россиянам рассказали, как вернуться в рабочий процесс после праздников

Не стоит требовать от себя максимальной продуктивности с первого рабочего дня

09 января 2025, 14:15, ИА Амител

Фото: Glenn Carstens-Peters / unsplash.com

Первые рабочие дни после праздничных каникул будут более эффективными, если возвращаться в привычный ритм постепенно и с минимальными усилиями. Об этом РИА Новости рассказала продакт-менеджер hh.ru Мария Оборина.

По ее словам, не стоит требовать максимальной продуктивности с первого рабочего дня, лучше уделять внимание полноценному отдыху.

Также она рекомендовала ограничить потребление крепкого чая и кофе и избегать громкой музыки и споров для снижения нервного напряжения.

Кроме того, Оборина советует провести неформальные встречи с коллегами для обсуждения впечатлений от праздников и начинать с рутинных задач, чтобы легче войти в рабочий процесс.