Россиянам рассказали, как вернуться в рабочий процесс после праздников
Не стоит требовать от себя максимальной продуктивности с первого рабочего дня
09 января 2025, 14:15, ИА Амител
Первые рабочие дни после праздничных каникул будут более эффективными, если возвращаться в привычный ритм постепенно и с минимальными усилиями. Об этом РИА Новости рассказала продакт-менеджер hh.ru Мария Оборина.
По ее словам, не стоит требовать максимальной продуктивности с первого рабочего дня, лучше уделять внимание полноценному отдыху.
Также она рекомендовала ограничить потребление крепкого чая и кофе и избегать громкой музыки и споров для снижения нервного напряжения.
Кроме того, Оборина советует провести неформальные встречи с коллегами для обсуждения впечатлений от праздников и начинать с рутинных задач, чтобы легче войти в рабочий процесс.
14:21:18 09-01-2025
Россияне, с четвертого, а то и с третьего и так работают во всю - деньги нужно зарабатывать.
возвращаться приходится банковским работникам с бюджетниками, которым завтра зп за выходные так и так поступит.
09:57:47 10-01-2025
Гость (14:21:18 09-01-2025) Россияне, с четвертого, а то и с третьего и так работают во ... Да, и 30го работал и 32го, и с 3го числа уже работодатель заставил выйти. А куда деваться? Кто частнику денег даст оплатить гуляющих работников? Деньги откуда брать, государство чтоли выделит? неть...
Темболее промышленное предпритяие, завод наш функционирует с 3го числа, и мы вместе с ним. Ну хотябы пробок небыло по пути на работу.