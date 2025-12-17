Россияне стали чаще обращаться к диетологам

Число только онлайн-консультаций выросло в полтора раза

17 декабря 2025, 16:35, ИА Амител

Жители России проявляют все больший интерес к консультациям диетологов. Согласно информации, опубликованной в издании "Коммерсантъ", количество онлайн-консультаций со специалистами по питанию за прошедший год увеличилось на 50%, а число личных встреч возросло в два раза.

Основную часть обращающихся составляют женщины в возрасте от 30 до 50 лет. Однако доля мужчин, посещающих диетологов, за год увеличилась приблизительно на 10%.

Аналитики объясняют данную тенденцию повышенным вниманием к здоровому образу жизни и стремлением контролировать свой вес. Подчеркивается, что многие потребители сначала прибегают к онлайн-сервисам и нейросетям, и только потом записываются на прием к врачу.