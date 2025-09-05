Эксперты предупредили о вреде мясной диеты для детей

"Карнивор" приводит к жировым отложениям в коронарных артериях

05 сентября 2025, 13:30, ИА Амител

Мясо / Фото: unsplash.com

Рацион с высоким содержанием жира вызывает привыкание. Как сообщает Transsib.info со ссылкой на экспертов, ребенок, начавший употреблять много мяса, продолжит есть его и во взрослой жизни – это приводит к долгосрочным рискам для здоровья.

"Карнивор", или "диета хищника", – это система питания, при которой человек исключает все продукты растительного происхождения и употребляет только продукты животного происхождения – мясо, рыбу, птицу, яйца, некоторые молочные продукты.

Врачи считают подобную диету вредной для маленьких детей. Красное мясо богато насыщенными жирами, которые могут способствовать развитию ишемической болезни сердца в более позднем возрасте. Кроме того, в "карниворе" нет необходимого количества клетчатки, антиоксидантов и витамина C. У малышей часто образуются жировые отложения в коронарных артериях, которые могут в будущем перерасти в полноценную ишемическую болезнь сердца.