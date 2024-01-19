Россиянин разом купил 24 тысячи бутылок пива
Этот чек стал самым крупным в розничной торговле Челябинской области за 2023 год
19 января 2024, 10:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Житель Челябинской области разом купил 24 тысячи бутылок пива на 2 млн рублей. Об этом пишет 74.ru со ссылкой на исследование сервиса "Контур.Маркет".
По данным аналитиков, этот чек стал самым крупным в розничной торговле региона в 2023 году. На второй строчке разместилась покупка свинины в Бакале на 1,17 млн рублей, а на третьем – партия сыра качотта за 1,1 млн рублей в Миассе.
"Специалисты предположили, что эти чеки касаются товаров для перепродажи", – отмечает издание.
Ранее 13-летняя блогерша из Новосибирска купила себе трехэтажный особняк.
10:26:07 19-01-2024
в чем суть новости?
10:30:55 19-01-2024
совсем тупой? либо по деревушкам торговать поедет либо пати огромное намечается
10:52:11 19-01-2024
На север повезет, до рассвета бухать будут.
10:54:26 19-01-2024
Суровый челябинский мужик - буханут бригадой.
14:41:05 19-01-2024
В рознице было в наличии 24 тысячи бутылок пива... Это по всем магазинам сети собирали или в одном... Почему такую интересную подробность не написали?..
11:22:40 20-01-2024
Это выигравший миллиард. Лучше бы купил магазин.
20:16:59 21-01-2024
Я это пиво купил. Приходите. Халява-всех напою.