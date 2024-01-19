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Россиянин разом купил 24 тысячи бутылок пива

Этот чек стал самым крупным в розничной торговле Челябинской области за 2023 год

19 января 2024, 10:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Житель Челябинской области разом купил 24 тысячи бутылок пива на 2 млн рублей. Об этом пишет 74.ru со ссылкой на исследование сервиса "Контур.Маркет".

По данным аналитиков, этот чек стал самым крупным в розничной торговле региона в 2023 году. На второй строчке разместилась покупка свинины в Бакале на 1,17 млн рублей, а на третьем – партия сыра качотта за 1,1 млн рублей в Миассе.

"Специалисты предположили, что эти чеки касаются товаров для перепродажи", – отмечает издание.

Ранее 13-летняя блогерша из Новосибирска купила себе трехэтажный особняк.

Россия забавные истории

Комментарии 7

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Гость

10:26:07 19-01-2024

в чем суть новости?

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Гость

10:30:55 19-01-2024

совсем тупой? либо по деревушкам торговать поедет либо пати огромное намечается

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Олег

10:52:11 19-01-2024

На север повезет, до рассвета бухать будут.

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Олег

10:54:26 19-01-2024

Суровый челябинский мужик - буханут бригадой.

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Гость

14:41:05 19-01-2024

В рознице было в наличии 24 тысячи бутылок пива... Это по всем магазинам сети собирали или в одном... Почему такую интересную подробность не написали?..

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Виктор

11:22:40 20-01-2024

Это выигравший миллиард. Лучше бы купил магазин.

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Михалыч

20:16:59 21-01-2024

Я это пиво купил. Приходите. Халява-всех напою.

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