Россиянин разом купил 24 тысячи бутылок пива

Этот чек стал самым крупным в розничной торговле Челябинской области за 2023 год

19 января 2024, 10:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Житель Челябинской области разом купил 24 тысячи бутылок пива на 2 млн рублей. Об этом пишет 74.ru со ссылкой на исследование сервиса "Контур.Маркет".

По данным аналитиков, этот чек стал самым крупным в розничной торговле региона в 2023 году. На второй строчке разместилась покупка свинины в Бакале на 1,17 млн рублей, а на третьем – партия сыра качотта за 1,1 млн рублей в Миассе.

"Специалисты предположили, что эти чеки касаются товаров для перепродажи", – отмечает издание.

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