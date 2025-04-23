Шествие "Бессмертного полка" пройдет в Барнауле в День Победы
Сейчас проводится набор волонтеров
23 апреля 2025, 17:00, ИА Амител
В Барнауле 9 мая, в день празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, пройдет шествие "Бессмертного полка". Об этом сообщает алтайского отделение всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" на своей странице во "ВКонтакте".
"Эта акция стала символом всенародной памяти о Героях Великой Отечественной войны. Тысячи неравнодушных людей выйдут на улицы, чтобы пронести портреты своих Героев, которые сражались за Великую Победу!" – говорится в сообщении.
Общественное движение объявило набор волонтеров, которые будут сопровождать шествие. Стать добровольцем может каждый старше 16 лет.
Напомним, шествие состоится после двухлетнего перерыва. В последний раз акцию проводили в 2022 году: по улицам города прошли 52 тысячи человек.
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что "Бессмертный полк" пройдет в формате шествия.
19:41:09 23-04-2025
Прекрасная традиция! Помним и гордимся
20:02:48 23-04-2025
А бессмертных участников СВО можно нести?
22:47:18 23-04-2025
Дома помянем Дедоов-Победителей, не взирая на запрет Франка, 100 граммами фронтовых.
В церковь сходим , сечи поставим, на момериал сходим.
С портретами не пойдём.
06:57:58 24-04-2025
На мОмериале после 100 грамм не засни.