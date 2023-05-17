Сколько стоит построить или купить частный дом в Барнауле

Соучредитель строительной компании "ТехКом" рассказал, что выгоднее: приобретать готовое жильё или вкладываться в строительство

17 мая 2023, 07:50, ИА Амител 4CQwVszH9pSapxFnZrQ

Строительство частного дома в Барнауле / Фото: "ТехКом"

Барнаул продолжает захватывать мода на частные дома. На рынке появляется всё больше готовых объектов на продажу, открываются новые небольшие строительные компании. При этом квадратный метр дома всё ещё существенно дешевле, чем в квартире, а потому многие могут себе позволить поменять жильё в каменных джунглях на кусочек земли. Какие дома сейчас предпочитают люди и сколько это будет стоить – об этом и не только в эфире радиостанции Business FM Барнаул рассказал соучредитель строительной компании "ТехКом" Евгений Левашеня.

– Евгений Николаевич, так и какие дома сейчас пользуются спросом? Раньше было модно строить буквально хоромы – в два, а то и три этажа, по 200-300 "квадратов".

– Да ещё лет пять-семь назад все хотели перебраться из хрущёвки в 50 "квадратов" сразу в дом 150-170 кв. м. Причём желательно за те же деньги.

Последние два-три года тенденция совершенно другая. И на это очень повлияла пандемия коронавируса: люди стали "приземляться", захотелось больше свободы, больше пространства.

Сейчас самые ходовые дома – одноэтажные 85-100 кв. м. А если двухэтажные, то 120-130 кв. м. Люди поняли, что мало построить, надо ещё и содержать, как внутри, так и снаружи. А у многих загородных посёлков нет управляющей компании, то есть все заботы по очистке дороги, контролю за коммуникациями ложатся на плечи собственника дома.

Ещё одна тенденция – некоторые покупают или строят небольшой дом за городом как альтернативу даче. То есть человек живёт в квартире, а туда приезжает только на выходные.

– Сколько сейчас надо иметь денег, чтобы построить или купить дом?

– Купить дом по типовому проекту в среднем стоит 60-63 тысячи рублей за квадратный метр. Плюс стоимость участка, то есть от 73 до 77 тысяч рублей. И это без ремонта: белые стены, готовая стяжка пола, без натяжного потолка.





Строительство частного дома в Барнауле / Фото: "ТехКом"

– А что дешевле: построить или купить?

– На этот вопрос не ответить однозначно. Если мы говорим о качественно построенном доме по типовому проекту, то разницы нет. Во всяком случае, в нашей компании. Мы продаём и строим хорошие дома по унифицированным и годами проверенным проектам.

Удорожание будет, если проект индивидуальный и есть особые запросы: мастер-спальня, второй свет и так далее.

– Почему человеку, желающему купить или построить дом, стоит обращаться именно в "ТехКом"?

– Во-первых, у нас большой опыт строительства – мы на рынке уже 14 лет. И уже давно придерживаемся важного правила: любой дом надо строить так, что там было хорошо жить. Только качественная работа позволяет развивать такой бизнес.

Во-вторых, мы стараемся проектировать и строить жильё, не уступающее по комфорту городской квартире.

В-третьих, мы оказываем качественный сервис. Не просто несём гарантийные обязательства по закону – пять лет на строительные конструкции и три года на инженерные работы. Мы всегда подскажем клиентам, как решить ту или иную проблему. У нас есть пул проверенных партнёров.

И, конечно, мы используем хорошие материалы (строим из газобетона или кирпича), не экономим на качестве. И гордимся своими объектами насколько, что даже экскурсии по ним водим.





Руководитель компании "ТехКом" Евгений Левашеня (на первом фото) и его команда / Фото: "ТехКом"

– Экскурсии? Это как? Вы возите потенциальных клиентов в гости к тем, кому уже построили дом?

– В гости, конечно, не возим. Но наши клиенты сами часто готовы рассказывать и показывать, как им живётся в доме. Мы возим на готовые объекты, которые сейчас в продаже. И на те, которые только строим. Всё объясняем: как строим, из чего, в чём уникальность наших домов, как те или иные решения упростят жизнь на земле.

­­– У вас есть и готовые дома?

– Есть и готовые, и строящиеся на продажу. А ещё мы начали осваивать не только отдельные участки, но и более комплексные варианты. Например, сейчас развиваем проект "Тихие зори" во Власихе. Там будет шесть типовых домов: один уже продали, второй будем строить под ипотеку, третий на стадии оформления сделки. Так что выбор есть, приходите.

Строительная компания ООО "ТехКом"

Адрес: г. Барнаул, ул. Водопроводная, 136б

Тел.: +7 (929) 397-13-15

E-mail: texkom22@mail.ru

Сайт: dom-tehkom.ru

Телеграм: t.me/domtehkom

"ВКонтакте": vk.com/texkom22

На правах рекламы