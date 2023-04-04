НОВОСТИОбщество

Строительство змеиногорской развязки в Барнауле показали с высоты птичьего полёта

Основные работы на участке пройдут в 2024 году

04 апреля 2023, 10:29, ИА Амител

В Барнауле продолжают подготавливать площадку для строительства многоуровневой развязки. Видео с участка, расположенного между Змеиногорским и Южным трактами, опубликовал altapress.ru.

"На стройплощадке ведутся геодезические работы, а также устанавливается ограждение – автокран расставляет бетонные блоки. Точная дата начала работ непосредственно по строительству пока не называется. Ориентировочно, это конец апреля", – отмечает издание.

Напомним, основные работы по строительству многоуровневой развязки пройдут в 2024 году, стоимость проекта – 2,9 млрд рублей. Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчётная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный туннель длиной 410 метров.

После строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

11:00:20 04-04-2023

Видео дергано воспроизводится. В разных браузерах на современном i5... у меня одного так или я не одинок?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:08:38 04-04-2023

Это так снято

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:18:11 04-04-2023

туннель полуподземный по проекту...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:18:19 04-04-2023

ПРОЩАЙ!!! кафе у Григорича! прощай вкусный шашлык! а-а-а-а...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:39:45 04-04-2023

А может лучше такие деньги направить на СВО, а мы и без развязки потерпим...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:53:18 04-04-2023

Гость, а какая разница где их будут воровать.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров