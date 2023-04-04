Строительство змеиногорской развязки в Барнауле показали с высоты птичьего полёта

Основные работы на участке пройдут в 2024 году

04 апреля 2023, 10:29, ИА Амител

В Барнауле продолжают подготавливать площадку для строительства многоуровневой развязки. Видео с участка, расположенного между Змеиногорским и Южным трактами, опубликовал altapress.ru.

"На стройплощадке ведутся геодезические работы, а также устанавливается ограждение – автокран расставляет бетонные блоки. Точная дата начала работ непосредственно по строительству пока не называется. Ориентировочно, это конец апреля", – отмечает издание.

Напомним, основные работы по строительству многоуровневой развязки пройдут в 2024 году, стоимость проекта – 2,9 млрд рублей. Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчётная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный туннель длиной 410 метров.

После строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего.