СМИ: Пугачева с мужем и детьми перебралась на Кипр
Фанаты увидели артистку в Лимассоле и ужаснулись ее внешним видом
30 апреля 2024, 09:30, ИА Амител
Алла Пугачева / Кадр из видео: YouTube
Певица Алла Пугачева с мужем и детьми покинула воюющий Израиль. В Сети появились фото супружеской пары из города Лимассола на Кипре, пишет "КП".
Внешний вид артистки при этом вызвал бурное обсуждение. Она была в пижаме и выглядела "худой", "сгорбленной" и "растрепанной".
"Алла Борисовна еле шла, опираясь на своего супруга", – отмечает издание.
Ранее сообщали, что на 75-й день рождения Пугачевой никто не пришел из-за боевых действий на территории Израиля.
09:33:16 30-04-2024
Зачем о ней писать? Предать забвению старуху и ее петушка.
09:44:45 30-04-2024
На фото думал Матвиенко баба Валя
09:56:32 30-04-2024
Алла, дети - всё хорошо. Интересно, первых 5 банков (по величине) в России - кто собственники?
10:11:56 30-04-2024
Там хорошо, тепло🤗
10:43:58 30-04-2024
Это всадники апокалипсиса. В Израиль они войну уже притянули. Теперь быть конфликту на Кипре. Там спящий неурегулированный конфликт между турками и греками.
11:50:05 30-04-2024
Гость (10:43:58 30-04-2024) Это всадники апокалипсиса. В Израиль они войну уже притянули... Голову вам надо лечить пока не поздно.
15:10:25 30-04-2024
Сергей (11:50:05 30-04-2024) Голову вам надо лечить пока не поздно.... А вы не знали, что на Кипре несколько десятилетий назад шла Гражданская война? Учите историю.И почему это не может повториться с вашей точки зрения?
12:54:46 30-04-2024
И там не всё так благостно как кажется на первый взгляд.Даже великий русский писатель Максим Горький в своё время предпочёл лечиться на Капри не на Кипре.