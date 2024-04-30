СМИ: Пугачева с мужем и детьми перебралась на Кипр

Фанаты увидели артистку в Лимассоле и ужаснулись ее внешним видом

30 апреля 2024, 09:30, ИА Амител

Алла Пугачева / Кадр из видео: YouTube

Певица Алла Пугачева с мужем и детьми покинула воюющий Израиль. В Сети появились фото супружеской пары из города Лимассола на Кипре, пишет "КП".

Внешний вид артистки при этом вызвал бурное обсуждение. Она была в пижаме и выглядела "худой", "сгорбленной" и "растрепанной".

"Алла Борисовна еле шла, опираясь на своего супруга", – отмечает издание.

Ранее сообщали, что на 75-й день рождения Пугачевой никто не пришел из-за боевых действий на территории Израиля.