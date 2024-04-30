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СМИ: Пугачева с мужем и детьми перебралась на Кипр

Фанаты увидели артистку в Лимассоле и ужаснулись ее внешним видом

30 апреля 2024, 09:30, ИА Амител

Алла Пугачева / Кадр из видео: YouTube
Алла Пугачева / Кадр из видео: YouTube

Певица Алла Пугачева с мужем и детьми покинула воюющий Израиль. В Сети появились фото супружеской пары из города Лимассола на Кипре, пишет "КП".

Внешний вид артистки при этом вызвал бурное обсуждение. Она была в пижаме и выглядела "худой", "сгорбленной" и "растрепанной".

"Алла Борисовна еле шла, опираясь на своего супруга", – отмечает издание.

Ранее сообщали, что на 75-й день рождения Пугачевой никто не пришел из-за боевых действий на территории Израиля.

Шоу-бизнес

Комментарии 8

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Иван

09:33:16 30-04-2024

Зачем о ней писать? Предать забвению старуху и ее петушка.

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Гость

09:44:45 30-04-2024

На фото думал Матвиенко баба Валя

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dok_CФ

09:56:32 30-04-2024

Алла, дети - всё хорошо. Интересно, первых 5 банков (по величине) в России - кто собственники?

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Сергей

10:11:56 30-04-2024

Там хорошо, тепло🤗

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Гость

10:43:58 30-04-2024

Это всадники апокалипсиса. В Израиль они войну уже притянули. Теперь быть конфликту на Кипре. Там спящий неурегулированный конфликт между турками и греками.

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Сергей

11:50:05 30-04-2024

Гость (10:43:58 30-04-2024) Это всадники апокалипсиса. В Израиль они войну уже притянули... Голову вам надо лечить пока не поздно.

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Гость

15:10:25 30-04-2024

Сергей (11:50:05 30-04-2024) Голову вам надо лечить пока не поздно.... А вы не знали, что на Кипре несколько десятилетий назад шла Гражданская война? Учите историю.И почему это не может повториться с вашей точки зрения?

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Гость

12:54:46 30-04-2024

И там не всё так благостно как кажется на первый взгляд.Даже великий русский писатель Максим Горький в своё время предпочёл лечиться на Капри не на Кипре.

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