Спикер АКЗС Романенко рассказал, пойдет ли на новые выборы и как обновится парламент

Он ожидает существенное изменение депутатского корпуса

12 декабря 2025, 06:15, ИА Амител

Александр Романенко / Фото: пресс-служба АКЗС

Председатель Алтайского краевого Законодательного собрания, глава регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Романенко рассказал корреспонденту amic.ru во время традиционного итогового интервью со СМИ, что планирует баллотироваться в новый созыв АКЗС в 2026 году и прогнозирует заметное обновление состава парламента. По его оценке, в законодательный орган могут пройти до семи партий.

Отвечая на вопрос о своих политических планах, спикер АКЗС подтвердил, что намерен участвовать в кампании 2026 года.

«Я на выборы идти планирую, но выдвижение будет зависеть от коллегиального решения партии, которую я возглавляю», – сказал Романенко.

Он добавил, что занимаемая должность фактически обязывает его идти на выборы.

На новый срок собираются баллотироваться и многие другие депутаты "Единой России". Впрочем, не все.

«Некоторые депутаты, не будем этого скрывать, не пойдут на выборы. Кто-то устал от исполнения депутатских полномочий, у кого-то есть иные причины. Так что в этой части будет соответствующее обновление. Предварительное голосование "Единая Россия" начнет уже в марте, тогда и будет понятно, сколько именно наших коллег будут бороться за мандаты», – добавил спикер.

А бороться партии есть за что. Александр Романенко напомнил, что по итогам выборов 2021 года ЕР уступила КПРФ сразу 15 одномандатных округов. Все их партия намерена вернуть на выборах 2026 года.

«Наша задача – заместить все одномандатные округа. Так что рассчитываем на появление минимум 15 новых фамилий», – сказал спикер.

Говоря о возможном составе будущего созыва, Романенко напомнил, что за последние три избирательных цикла обновление Заксобрания составляло в среднем от 40 до 50%.

Оценивая перспективы партий, Александр Романенко сослался как на итоги муниципальных выборов в Алтайском крае, так и на результаты единого дня голосования в других регионах. По его данным, в крае на последних муниципальных выборах "Единая Россия" получила более 80% мандатов. На втором месте оказалась партия "Справедливая Россия", затем – ЛДПР, на четвертом – КПРФ. В ряде территорий представлены также "Коммунисты России".

«Думаю, что по итогам выборов 2026 года в парламент точно пройдут "Единая Россия", "Справедливая Россия", ЛДПР, КПРФ. Возможно, "Новые люди", "Партия Пенсионеров", не исключаю, что и "Коммунисты России"», – спрогнозировал собеседник.

Александр Романенко подчеркнул, что окончательный расклад сил станет понятен только после выборов. Внутрипартийные процедуры "Единой России", по его словам, начнутся уже весной 2026 года. Остальные партии также готовятся к выдвижению кандидатов.

«Выборы покажут, насколько практически будет реализован этот расклад и какие фракции будут представлены в краевом парламенте», – резюмировал спикер.

Выборы АКЗС девятого созыва пройдут осенью 2026 года. Будет замещено 68 мандатов. Сейчас в АКЗС пять фракций: ЕР, СР, КПРФ, ЛДПР и "Коммунисты России".

Также в интервью Александр Романенко рассказал об изменении системы местного самоуправления, непростом бюджете, проблемах с газификацией и вывозом мусора. А еще – какое желание он загадает под Новый год. Полную версию беседы смотрите утром в понедельник, 15 декабря.