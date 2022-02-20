Россия заняла девятое место в медальном зачете ОИ-2022

Сборная России заняла девятое место в медальном зачёте на Олимпиаде в Пекине. Согласно информации на сайте ОИ-2022, в активе ROC 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.

При этом по числу завоёванных медалей россияне заняли второе место, получив рекордные для зимних Игр 32 награды.

На первом месте в Олимпиаде оказалась Норвегия (16, 8, 13), второе место заняла Германия (12, 10, 5), а замкнул тройку лидеров Китай (9, 4, 2).

Напомним, последнюю награду в российскую «копилку» принесли хоккеисты — в финале турнира они со счетом 1:2 уступили Финляндии и получили серебряную медаль.