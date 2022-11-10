Волейболистки «Алтай-АГАУ» вновь проиграли в Новосибирской области. Второй тур высшей лиги «Б» женского чемпионата России проходит с 8 по 13 ноября в Куйбышеве.

Сегодня барнаульские волейболистки потерпели поражение от местного «Олимпа» со счетом 0:3(18:25, 19:25, 21:25). После восьми матчей сезона 2022/23 в активе «Алтая-АГАУ» лишь одна победа. Команда Антона Колбунова занимает последнее шестое место в турнирной таблице.

12 ноября «Алтай-АГАУ» сыграет против «Приморочки» из Владивостока. А на следующий день барнаульским волейболисткам предстоит заключительный матч тура против «Сахалина» из Южно-Сахалинска.