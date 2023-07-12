Стало известно, когда запустят фонтан в Центральном парке
Первое время он будет работать в тестовом режиме
12 июля 2023, 10:20, ИА Амител
Фото: amic.ru
Фонтан в Центральном парке Барнаула начнет работать в августе, но пока только в тестовом режиме. Об этом сообщают "Вести. Алтай".
После завершения реставрации фонтан станет полупешеходным, а рядом с ним появится беседка, каркас под которую рабочие уже смонтировали.
Обновление Центрального парка начали в мае, а завершить реконструкцию подрядчик должен в конце года. В мэрии уверяют, что работы завершатся раньше срока.
Ранее замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев проверил, как проходит обновление барнаульских парков.
10:30:19 12-07-2023
Всё же только и ждут когда заработает фонтан. Он станет новым местом притяжения для туристов как и знаменитый на всю Россию "Барнаульский Арбат" А там и до лестницы рукой подать, а что ещё туристу нужно. Думаю люди даже мост на Новом рынке подождали бы ещё годик другой, как и музей
13:20:57 12-07-2023
раньше декабря нет смысла запускать
13:37:52 12-07-2023
гость (13:20:57 12-07-2023) раньше декабря нет смысла запускать... отлично подмечено!