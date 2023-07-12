Стало известно, когда запустят фонтан в Центральном парке

Первое время он будет работать в тестовом режиме

12 июля 2023, 10:20, ИА Амител

Фото: amic.ru

Фонтан в Центральном парке Барнаула начнет работать в августе, но пока только в тестовом режиме. Об этом сообщают "Вести. Алтай".



После завершения реставрации фонтан станет полупешеходным, а рядом с ним появится беседка, каркас под которую рабочие уже смонтировали.

Обновление Центрального парка начали в мае, а завершить реконструкцию подрядчик должен в конце года. В мэрии уверяют, что работы завершатся раньше срока.



Ранее замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев проверил, как проходит обновление барнаульских парков.