Строителей стоит. Семибалльные пробки сковали центр Барнаула 30 августа
Заторы наблюдаются на всех основных улицах
30 августа 2024, 17:06, ИА Амител
Пробки интенсивностью 7 баллов из 10 возникли в центре Барнаула еще до окончания рабочего дня. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", сейчас заторы есть почти на всех центральных улицах краевой столицы.
В частности, пробки наблюдаются на проспектах Ленина, Красноармейском и части Строителей, улицах Гоголя, Челюскинцев, Молодежной, Цеховой и прилегающих к ней. В "спальной" части города небольшие заторы есть на Павловском тракте, Власихинской и шоссе Ленточный бор.
Пробки могут быть связаны с барнаульцами, которые решили посмотреть на тренировочный полет пилотажной группы "Русские витязи" над Обью. После окончания полетов жители города на своих авто выдвинулись по Ленина, что могло ухудшить дорожную обстановку.
19:19:23 30-08-2024
а что будет в сентябре, а зимой? половина корыт не вынесут ТО и не смогут ездить по снегу
21:20:11 30-08-2024
Нет, дорогая редакция, пробки связаны с тем, что развязку в сторону Южного никак построить не могут! Змейногорский стоит колом каждый день
21:23:25 30-08-2024
Иван (21:20:11 30-08-2024) Нет, дорогая редакция, пробки связаны с тем, что развязку в ... Что за дичь вы несете? Мне надо с Никитина/Комсомольский попасть на Строителей. Зачем я в эту развязку поеду? Ох уж эти Вани...