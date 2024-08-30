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Строителей стоит. Семибалльные пробки сковали центр Барнаула 30 августа

Заторы наблюдаются на всех основных улицах

30 августа 2024, 17:06, ИА Амител

Пробки в Барнауле 30 августа / Фото: "Яндекс.Пробки"
Пробки в Барнауле 30 августа / Фото: "Яндекс.Пробки"

Пробки интенсивностью 7 баллов из 10 возникли в центре Барнаула еще до окончания рабочего дня. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", сейчас заторы есть почти на всех центральных улицах краевой столицы.

В частности, пробки наблюдаются на проспектах Ленина, Красноармейском и части Строителей, улицах Гоголя, Челюскинцев, Молодежной, Цеховой и прилегающих к ней. В "спальной" части города небольшие заторы есть на Павловском тракте, Власихинской и шоссе Ленточный бор.

Пробки могут быть связаны с барнаульцами, которые решили посмотреть на тренировочный полет пилотажной группы "Русские витязи" над Обью. После окончания полетов жители города на своих авто выдвинулись по Ленина, что могло ухудшить дорожную обстановку.

Барнаул Пробки

Комментарии 3

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Гость

19:19:23 30-08-2024

а что будет в сентябре, а зимой? половина корыт не вынесут ТО и не смогут ездить по снегу

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Иван

21:20:11 30-08-2024

Нет, дорогая редакция, пробки связаны с тем, что развязку в сторону Южного никак построить не могут! Змейногорский стоит колом каждый день

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Гость

21:23:25 30-08-2024

Иван (21:20:11 30-08-2024) Нет, дорогая редакция, пробки связаны с тем, что развязку в ... Что за дичь вы несете? Мне надо с Никитина/Комсомольский попасть на Строителей. Зачем я в эту развязку поеду? Ох уж эти Вани...

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