Строителей стоит. Семибалльные пробки сковали центр Барнаула 30 августа

Заторы наблюдаются на всех основных улицах

30 августа 2024, 17:06, ИА Амител

Пробки в Барнауле 30 августа / Фото: "Яндекс.Пробки"

Пробки интенсивностью 7 баллов из 10 возникли в центре Барнаула еще до окончания рабочего дня. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", сейчас заторы есть почти на всех центральных улицах краевой столицы.

В частности, пробки наблюдаются на проспектах Ленина, Красноармейском и части Строителей, улицах Гоголя, Челюскинцев, Молодежной, Цеховой и прилегающих к ней. В "спальной" части города небольшие заторы есть на Павловском тракте, Власихинской и шоссе Ленточный бор.

Пробки могут быть связаны с барнаульцами, которые решили посмотреть на тренировочный полет пилотажной группы "Русские витязи" над Обью. После окончания полетов жители города на своих авто выдвинулись по Ленина, что могло ухудшить дорожную обстановку.