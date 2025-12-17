НОВОСТИНедвижимость

"Суперквартал" с 24-этажными домами начнут возводить на месте складов в центре Барнаула

На участке, где скоро развернутся масштабные работы, находились корпуса бывшего завода металлоизделий, склады, административные объекты и хозпостройки

17 декабря 2025, 09:15, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Челюскинцев, 86 / Фото: Pergaev Bureau
Проект ЖК на ул. Челюскинцев, 86 / Фото: Pergaev Bureau

Проект ЖК, состоящего из восьми многоэтажных домов, все ближе к реализации. Эскизы жилого квартала, расположенного на ул. Челюскинцев, 86 (в границах ул. Шевченко и ул. Крупской), впервые представили на градсовете в конце июля 2025 года, а 10 декабря проект получил одобрение стройэкспертизы.

Комплекс спроектирован разноэтажным: в нем представлены как высотные дома в 23-24 этажа, так и здания в 20, 17 и 14 уровней. Жилые корпуса будут кирпичными, монолитно-каркасными с заполнением крупноформатным кирпичом и панельными. Квартал рассчитан на 1773 квартиры и проживание 3,5 тыс. жителей. Также в ЖК предусмотрены детсад на 40 мест, две подземные автостоянки и многоуровневый паркинг.

Кстати, согласно проекту планировки, на месте ЖК должны были возвести школу на 2000 мест. Для реализации проекта ее пришлось немного "сдвинуть".

Концепция ЖК – современный микрорайон с "историческим" подтекстом, отсылающим к "купеческому" городу. Поэтому у зданий краснокирпичный низ и светлый верх из современных композитных материалов. В монолитных акцентных башнях появятся медные элементы.

Площадь участка, где скоро развернутся работы, 3,3 га. Ранее здесь располагались базы и склады. Со стороны ул. Челюскинцев его уже давно огородили забором. Теперь, когда проект получил "добро" стройэкспертизы, девелопер (ГК "Адалин") может обращаться в мэрию за разрешением на строительство и начинать работы.

Строительство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Недоступные "квадраты". Барнаульские застройщики закрывают продажи квартир до 2026 года

Компании рассчитывают, что смогут перенести часть сделок на январь – один из самых провальных месяцев по числу продаж
НОВОСТИБарнаул

Барнаул строительство недвижимость архитектура проект новостройка

Комментарии 32

Avatar Picture
Гость

09:28:49 17-12-2025

А как туда жильцы будут добираться?.. Челюскинцев давно уже одна сплошная пробка, Шевченко считай непроездная, там, емнип, асфальта нет до сих пор. Папанинцев? Так там тоже ездить не фонтан с учетом новых кварталов на пересечении с Ядринцева. А после того как там навтыкают высоток напротив суда, будет вообще весело. С Молодежной вниз? А потом разворот? Тоже неудобно. Ну и соседство с промзоной привлекательности этому ЖК не добавит.

  41 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:07:45 18-12-2025

Гость (09:28:49 17-12-2025) А как туда жильцы будут добираться?.. Челюскинцев давно уже ... А как по другому то- это везде тенденция крупных городов и мы к ним относимся

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:36:30 17-12-2025

В том районе уже построенные то дома на отшибе всего, среди каких-то буераков вместо дорог вызывают тоску. Еще дичи добавить хотят

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:51:22 17-12-2025

Гость (09:36:30 17-12-2025) В том районе уже построенные то дома на отшибе всего, среди... Там чуть в глубине и ниже есть семиэтажка, если правильно помню. Реально посереди нигде) Со всех сторон подъезд по грунтовке, только около самого дома чуть асфальта положено. Всегда было интересно, на какие коммуникации они ее посадили - там вокруг частный сектор, причем не лучшего пошиба в основном.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:30:16 17-12-2025

Гость (09:51:22 17-12-2025) Там чуть в глубине и ниже есть семиэтажка, если правильно по... как во всех кварталах под застройку. НЕ НОЙ

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:01:26 17-12-2025

Счастья вам, новоселы!

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:11:50 17-12-2025

Ага, надо еще свое кладбище разбить!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:21:20 17-12-2025

40 мест садик....
учитывая что рядом миграционный центр, и гости нашего города преимущественно по 3 ребенка имеют...
ох ребята, каким местом вы это одобряете

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:53:57 17-12-2025

Гость (10:21:20 17-12-2025) 40 мест садик....учитывая что рядом миграционный центр, ... Тем местом, где портмоне лежит.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:31:19 17-12-2025

Гость (10:53:57 17-12-2025) Тем местом, где портмоне лежит. ... у большинства бумажники в нагрудном кармане пиджака от Бриони или там Феррагамо. Сердцем голосуют

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:49:16 17-12-2025

А проект расширения Челюскинцев до 3-х полос тоже одобрен? И 2 тысячи парковок. Там столько же автомобилей добавится.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:47:51 17-12-2025

Гость (10:49:16 17-12-2025) А проект расширения Челюскинцев до 3-х полос тоже одобрен? И... Зачем эти излишества, сегодня секции единоборств в тренде. Кто кого круче заморщит, того и парковка.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:13:04 18-12-2025

Гость (10:49:16 17-12-2025) А проект расширения Челюскинцев до 3-х полос тоже одобрен? И... Когда у нас во дворе воткнул свечку 17 этажей на 90 квартир (на 1,5 сотках), нам ответили, что машины там стоять не будут, у всех жителей есть гаражи. 🤩

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:50:48 17-12-2025

тип застройки с видами "окно-в-окно" ! шикарно конечно навтыкали. Прям как вместо Колизея, там также ни сантиметра свободного пространства. А еще здесь радует ЛЭП прямо возле окон жильцов по ул.Шевченко. Думаю у них лампочки в квартирах будут светиться без включения в сеть, а искры от синтетики заиграют мощными разрядами))))

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:34:21 17-12-2025

Гость (10:50:48 17-12-2025) тип застройки с видами "окно-в-окно" ! шикарно конечно навты... обычно повышенный фон провоцирует облысение и рак, спросите работников подстанций

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Абсурд

10:53:02 17-12-2025

Жадность фраера погубит....

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:12:04 17-12-2025

А при этом Челюскинцев планируют расширять или хотябы место под это оставят?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:39:18 17-12-2025

Гость (11:12:04 17-12-2025) А при этом Челюскинцев планируют расширять или хотябы место ... зачем?))) Оставят как было - проезд в две телеги с трамвайными путями посередине. Как уже оставили шурину улиц там, где налепили высотки вокруг Ядринцева.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:55:14 17-12-2025

Вот и начнутся аварии на трубопроводах - а девелоперы в ответ: трубопроводы изношены уже не на 77% а на 97%.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:56:44 17-12-2025

Самое интересное начнётся, когда все эти стекловатные человейники начнут дружно сыпаться. А ремонтировать их - это не пятиэтажку починить. И будет неудивительно, если в городе повторится история с гон-конгом.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:16:26 17-12-2025

24 Этажа ! Остановитесь !

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:33:24 17-12-2025

Боженко ты тоже одобряешь эту вакханалию?!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:45:15 17-12-2025

Гость (12:33:24 17-12-2025) Боженко ты тоже одобряешь эту вакханалию?!... Он всегда это одобрял, а теперь и его "ученики" подросли

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:55:08 17-12-2025

Представляю, какая запредельная цена будет на квартиры в этих домах! Хотя, уже сейчас, они все до одной скорее всего распроданы наперёд

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Урбаниздко

16:39:45 17-12-2025

Гость (11:39:18 17-12-2025) зачем?))) Оставят как было - проезд в две телеги с трамвайны... с отсылкой к купеческому Барнаулу, ага

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:33:51 17-12-2025

Там надо новые коммуникации прокладывать, нагрузку новых домов они не выдержат.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:27:10 18-12-2025

гость (20:33:51 17-12-2025) Там надо новые коммуникации прокладывать, нагрузку новых до... Уже как неделю все копают

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:16:59 17-12-2025

Совсем с ума посходили! Плотность застройки невообразимая! Ничего кроме жилых башен не строят!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:41:15 18-12-2025

Транспорт общественный когда будет на Челюскинцев не только в виде трамвая номер 5???!!!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Владимир

07:15:42 18-12-2025

Население около 2000,а садик на 40 мест ,это не в какие рамки не лезет ,.Чем думают ???Куда смотрит губернатор ,

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Елена.

13:42:15 18-12-2025

А поликлиника какая, такую нагрузку возьмет????

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:39:36 19-12-2025

На Южный съездите, оцените визуально подобную застройку, свечки в 15 м друг от друга, окна в окна. Гетто.
Ну и парковаться будут по всем газонам и обочинам в радиусе полкилометра.
Ужас а не квартал.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров