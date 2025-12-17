"Суперквартал" с 24-этажными домами начнут возводить на месте складов в центре Барнаула
На участке, где скоро развернутся масштабные работы, находились корпуса бывшего завода металлоизделий, склады, административные объекты и хозпостройки
17 декабря 2025, 09:15, ИА Амител
Проект ЖК, состоящего из восьми многоэтажных домов, все ближе к реализации. Эскизы жилого квартала, расположенного на ул. Челюскинцев, 86 (в границах ул. Шевченко и ул. Крупской), впервые представили на градсовете в конце июля 2025 года, а 10 декабря проект получил одобрение стройэкспертизы.
Комплекс спроектирован разноэтажным: в нем представлены как высотные дома в 23-24 этажа, так и здания в 20, 17 и 14 уровней. Жилые корпуса будут кирпичными, монолитно-каркасными с заполнением крупноформатным кирпичом и панельными. Квартал рассчитан на 1773 квартиры и проживание 3,5 тыс. жителей. Также в ЖК предусмотрены детсад на 40 мест, две подземные автостоянки и многоуровневый паркинг.
Кстати, согласно проекту планировки, на месте ЖК должны были возвести школу на 2000 мест. Для реализации проекта ее пришлось немного "сдвинуть".
Концепция ЖК – современный микрорайон с "историческим" подтекстом, отсылающим к "купеческому" городу. Поэтому у зданий краснокирпичный низ и светлый верх из современных композитных материалов. В монолитных акцентных башнях появятся медные элементы.
Площадь участка, где скоро развернутся работы, 3,3 га. Ранее здесь располагались базы и склады. Со стороны ул. Челюскинцев его уже давно огородили забором. Теперь, когда проект получил "добро" стройэкспертизы, девелопер (ГК "Адалин") может обращаться в мэрию за разрешением на строительство и начинать работы.
09:28:49 17-12-2025
А как туда жильцы будут добираться?.. Челюскинцев давно уже одна сплошная пробка, Шевченко считай непроездная, там, емнип, асфальта нет до сих пор. Папанинцев? Так там тоже ездить не фонтан с учетом новых кварталов на пересечении с Ядринцева. А после того как там навтыкают высоток напротив суда, будет вообще весело. С Молодежной вниз? А потом разворот? Тоже неудобно. Ну и соседство с промзоной привлекательности этому ЖК не добавит.
22:07:45 18-12-2025
Гость (09:28:49 17-12-2025) А как туда жильцы будут добираться?.. Челюскинцев давно уже ... А как по другому то- это везде тенденция крупных городов и мы к ним относимся
09:36:30 17-12-2025
В том районе уже построенные то дома на отшибе всего, среди каких-то буераков вместо дорог вызывают тоску. Еще дичи добавить хотят
09:51:22 17-12-2025
Гость (09:36:30 17-12-2025) В том районе уже построенные то дома на отшибе всего, среди... Там чуть в глубине и ниже есть семиэтажка, если правильно помню. Реально посереди нигде) Со всех сторон подъезд по грунтовке, только около самого дома чуть асфальта положено. Всегда было интересно, на какие коммуникации они ее посадили - там вокруг частный сектор, причем не лучшего пошиба в основном.
13:30:16 17-12-2025
Гость (09:51:22 17-12-2025) Там чуть в глубине и ниже есть семиэтажка, если правильно по... как во всех кварталах под застройку. НЕ НОЙ
10:01:26 17-12-2025
Счастья вам, новоселы!
10:11:50 17-12-2025
Ага, надо еще свое кладбище разбить!
10:21:20 17-12-2025
40 мест садик....
учитывая что рядом миграционный центр, и гости нашего города преимущественно по 3 ребенка имеют...
ох ребята, каким местом вы это одобряете
10:53:57 17-12-2025
Гость (10:21:20 17-12-2025) 40 мест садик....учитывая что рядом миграционный центр, ... Тем местом, где портмоне лежит.
13:31:19 17-12-2025
Гость (10:53:57 17-12-2025) Тем местом, где портмоне лежит. ... у большинства бумажники в нагрудном кармане пиджака от Бриони или там Феррагамо. Сердцем голосуют
10:49:16 17-12-2025
А проект расширения Челюскинцев до 3-х полос тоже одобрен? И 2 тысячи парковок. Там столько же автомобилей добавится.
12:47:51 17-12-2025
Гость (10:49:16 17-12-2025) А проект расширения Челюскинцев до 3-х полос тоже одобрен? И... Зачем эти излишества, сегодня секции единоборств в тренде. Кто кого круче заморщит, того и парковка.
10:13:04 18-12-2025
Гость (10:49:16 17-12-2025) А проект расширения Челюскинцев до 3-х полос тоже одобрен? И... Когда у нас во дворе воткнул свечку 17 этажей на 90 квартир (на 1,5 сотках), нам ответили, что машины там стоять не будут, у всех жителей есть гаражи. 🤩
10:50:48 17-12-2025
тип застройки с видами "окно-в-окно" ! шикарно конечно навтыкали. Прям как вместо Колизея, там также ни сантиметра свободного пространства. А еще здесь радует ЛЭП прямо возле окон жильцов по ул.Шевченко. Думаю у них лампочки в квартирах будут светиться без включения в сеть, а искры от синтетики заиграют мощными разрядами))))
13:34:21 17-12-2025
Гость (10:50:48 17-12-2025) тип застройки с видами "окно-в-окно" ! шикарно конечно навты... обычно повышенный фон провоцирует облысение и рак, спросите работников подстанций
10:53:02 17-12-2025
Жадность фраера погубит....
11:12:04 17-12-2025
А при этом Челюскинцев планируют расширять или хотябы место под это оставят?
11:39:18 17-12-2025
Гость (11:12:04 17-12-2025) А при этом Челюскинцев планируют расширять или хотябы место ... зачем?))) Оставят как было - проезд в две телеги с трамвайными путями посередине. Как уже оставили шурину улиц там, где налепили высотки вокруг Ядринцева.
11:55:14 17-12-2025
Вот и начнутся аварии на трубопроводах - а девелоперы в ответ: трубопроводы изношены уже не на 77% а на 97%.
11:56:44 17-12-2025
Самое интересное начнётся, когда все эти стекловатные человейники начнут дружно сыпаться. А ремонтировать их - это не пятиэтажку починить. И будет неудивительно, если в городе повторится история с гон-конгом.
12:16:26 17-12-2025
24 Этажа ! Остановитесь !
12:33:24 17-12-2025
Боженко ты тоже одобряешь эту вакханалию?!
17:45:15 17-12-2025
Гость (12:33:24 17-12-2025) Боженко ты тоже одобряешь эту вакханалию?!... Он всегда это одобрял, а теперь и его "ученики" подросли
12:55:08 17-12-2025
Представляю, какая запредельная цена будет на квартиры в этих домах! Хотя, уже сейчас, они все до одной скорее всего распроданы наперёд
16:39:45 17-12-2025
Гость (11:39:18 17-12-2025) зачем?))) Оставят как было - проезд в две телеги с трамвайны... с отсылкой к купеческому Барнаулу, ага
20:33:51 17-12-2025
Там надо новые коммуникации прокладывать, нагрузку новых домов они не выдержат.
09:27:10 18-12-2025
гость (20:33:51 17-12-2025) Там надо новые коммуникации прокладывать, нагрузку новых до... Уже как неделю все копают
23:16:59 17-12-2025
Совсем с ума посходили! Плотность застройки невообразимая! Ничего кроме жилых башен не строят!
06:41:15 18-12-2025
Транспорт общественный когда будет на Челюскинцев не только в виде трамвая номер 5???!!!
07:15:42 18-12-2025
Население около 2000,а садик на 40 мест ,это не в какие рамки не лезет ,.Чем думают ???Куда смотрит губернатор ,
13:42:15 18-12-2025
А поликлиника какая, такую нагрузку возьмет????
12:39:36 19-12-2025
На Южный съездите, оцените визуально подобную застройку, свечки в 15 м друг от друга, окна в окна. Гетто.
Ну и парковаться будут по всем газонам и обочинам в радиусе полкилометра.
Ужас а не квартал.