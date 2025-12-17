"Суперквартал" с 24-этажными домами начнут возводить на месте складов в центре Барнаула

На участке, где скоро развернутся масштабные работы, находились корпуса бывшего завода металлоизделий, склады, административные объекты и хозпостройки

17 декабря 2025, 09:15, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Челюскинцев, 86 / Фото: Pergaev Bureau

Проект ЖК, состоящего из восьми многоэтажных домов, все ближе к реализации. Эскизы жилого квартала, расположенного на ул. Челюскинцев, 86 (в границах ул. Шевченко и ул. Крупской), впервые представили на градсовете в конце июля 2025 года, а 10 декабря проект получил одобрение стройэкспертизы.

Комплекс спроектирован разноэтажным: в нем представлены как высотные дома в 23-24 этажа, так и здания в 20, 17 и 14 уровней. Жилые корпуса будут кирпичными, монолитно-каркасными с заполнением крупноформатным кирпичом и панельными. Квартал рассчитан на 1773 квартиры и проживание 3,5 тыс. жителей. Также в ЖК предусмотрены детсад на 40 мест, две подземные автостоянки и многоуровневый паркинг.

Кстати, согласно проекту планировки, на месте ЖК должны были возвести школу на 2000 мест. Для реализации проекта ее пришлось немного "сдвинуть".

Концепция ЖК – современный микрорайон с "историческим" подтекстом, отсылающим к "купеческому" городу. Поэтому у зданий краснокирпичный низ и светлый верх из современных композитных материалов. В монолитных акцентных башнях появятся медные элементы.

Площадь участка, где скоро развернутся работы, 3,3 га. Ранее здесь располагались базы и склады. Со стороны ул. Челюскинцев его уже давно огородили забором. Теперь, когда проект получил "добро" стройэкспертизы, девелопер (ГК "Адалин") может обращаться в мэрию за разрешением на строительство и начинать работы.