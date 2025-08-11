НОВОСТИНедвижимость

Фоторепортаж с участка в "коммерческом" центре Барнаула, где формируют жилой суперквартал

Вместо коммерческих объектов возведут микрорайон с высотками, детсадом и паркингом

11 августа 2025, 07:00, ИА Амител

Фоторепортаж с участка ул. Челюскинцев, который скоро застроят многоэтажками / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Масштабное строительство ожидают на ул. Челюскинцев: там, недалеко от ТЦ "Галактика", скоро начнут возводить микрорайон из восьми многоэтажек. Работать в квартале будет компания "Адалин". Проект успешно прошел градсовет в начале августа: несмотря на критику, эскизы одобрили с первой попытки.

Известно, что в комплексе будет восемь домов (от 17 до 24 этажей), пристроенный детсад на 40 мест, две подземные автостоянки и многоуровневый паркинг. Всего микрорайон рассчитан на 1773 квартиры и 3559 жителей. Дома спроектированы трех видов: кирпичные, монолитно-каркасные с заполнением крупноформатным кирпичом, а также панельные.

Участок, где скоро развернутся работы, большой – 3,3 га. Со стороны ул. Челюскинцев он уже огорожен забором, на месте которого еще не так давно были базы, склады и другие коммерческие строения.

Вообще окружение ЖК как раз коммерческое: гаражи, производственные корпуса, торговые помещения. Есть и многоэтажки – два 18-этажных дома. Кстати, рядом распложен необычный объект – двухэтажное здание на ул. Челюскинцев, 82а, построенное в 1974 году для барнаульского клуба Всероссийского общества слепых. Фасады здания украшают сграффито.

Сграффито на здании № 82а по ул. Челюскинцев / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Справка
Сграффито в архитектуре – техника монументальной живописи и декоративной отделки стен. Ее выполняют в два-три цвета процарапыванием или соскабливанием нанесенных друг на друга тонких разноцветных слоев штукатурки, покрытых в сыром состоянии слоем извести.

Что сейчас происходит на участке, ожидающем масштабных работ, и как выглядит окружение будущих высоток – в объективе фотокорреспондента amic.ru Екатерины Смолихиной.  

Комментарии 21

Гость

07:07:51 11-08-2025

1773 квартиры и детский сад на 40 мест. Серьёзно? Там и 400 мало будет

Гость

10:01:43 11-08-2025

Гость (07:07:51 11-08-2025) 1773 квартиры и детский сад на 40 мест. Серьёзно? Там и 400 ... Не...Ну раз с первого раза одобрили,значит продумано все досконально! И дороги,и школы,и детские сады,и зеленые скверы,и парковки, и детские площадки. Ведь сейчас всё внимание детям и семьям уделяется! Градсовет это точно учел! Дорогу в центре теперь разгрузят! На столько квартир, уверен, количества мест в поликлиниках будет предостаточно!

Гость

11:57:19 11-08-2025

Гость (10:01:43 11-08-2025) Не...Ну раз с первого раза одобрили,значит продумано все дос... Тролль, очень глупо.

Гость

07:44:32 11-08-2025

Проект успешно прошел градсовет : эскизы одобрили с первой попытки.
РАЗ УМНЫЕ ЛЮДИ ОДОБРИЛИ,ВСЕГО ХВАТАТЬ БУДЕТ: и парковок, и садиков, и инфраструктуры.

Гость

07:55:21 11-08-2025

Гость (07:44:32 11-08-2025)Проект успешно прошел градсовет : эскизы одобрили с первой попытки.
РАЗ УМНЫЕ ЛЮДИ ОДОБРИЛИ,ВСЕГО ХВАТАТЬ БУДЕТ: и парковок, и садиков, и инфраструктуры.... Раз умные люди одобрили, неумные раскупят квартиры, Не будем переживать!)))

Гость

07:45:05 11-08-2025

Супер квартал для супер людей. В восемнадцать этажей.Будут на частный сектор с высока смотреть раньше по горизонтали район жил а теперь по вертикали.

ыть

09:01:58 11-08-2025

Всегда думал, что там дыра дырой на отшибе, а оказывается центр города.

Гость

20:31:18 11-08-2025

ыть (09:01:58 11-08-2025) Всегда думал, что там дыра дырой на отшибе, а оказывается це... У тогашей везде Центр города, где они недвижимость продают. Хоть на Старом базаре, хоть на Прудах.

Гость

09:03:23 11-08-2025

Тогда перекрёсток Челюскинцев-Молодёжная окончательно встанет (в пробку)...

Гость

09:30:28 11-08-2025

Гость (09:03:23 11-08-2025) Тогда перекрёсток Челюскинцев-Молодёжная окончательно встане... Надо Молодёжную продлевать до Власихинской иняче там всегда всё стоять будет

Гость

09:32:09 11-08-2025

Гость (09:03:23 11-08-2025) Тогда перекрёсток Челюскинцев-Молодёжная окончательно встане... пробки будут там большущие!

Гость

09:11:12 11-08-2025

Челюскинцев пусть застраивают и дорогу пусть там сделают нормальную.

Гость

09:38:48 11-08-2025

Гость (09:11:12 11-08-2025) Челюскинцев пусть застраивают и дорогу пусть там сделают нор... Да зачем им улучшать Челюскинцев? Им настроить, побольше квартир продать, магазины влепят. Плотность застройки с превышением норм в два раза. Иной инфраструктуры нет.

Гость

10:06:26 11-08-2025

Градсовет во всей красе.

Гость

12:07:51 11-08-2025

Детсад кура на смех. 40 мест это будет одна группа или на две разобьют?

Гость

16:10:37 11-08-2025

Гость (12:07:51 11-08-2025) Детсад кура на смех. 40 мест это будет одна группа или на дв... Сделают три супергруппы для супердетей: суперясельная, суперсредняя и суперстаршая по 13 человек и одну элитную супергруппу бизнес-класса из 1 человека ))

Гость

16:16:57 11-08-2025

Гость (12:07:51 11-08-2025) Детсад кура на смех. 40 мест это будет одна группа или на дв... Ну вот можно выкупить на первом этаже коммерцию и сделать платный садик. В чем проблема? Людям деваться то все равно не куда. За адекватные деньги будут приводить своих детей в формате продленки. Воспитателей и нянечек хороших только нанять, чем не бизнес?

Элен без ребят

10:12:04 14-08-2025

Гость (16:16:57 11-08-2025) Ну вот можно выкупить на первом этаже коммерцию и сделать пл... бизнес с чужими детьми? ну такое...
какой нибудь сопляк мизинчиком на ноге стукнется, и очередная яжемать по судам затаскает. неее, ну их нафиг. никаких денег не надо, чем в этом аду работать.

Элен без ребят

10:08:27 14-08-2025

Гость (12:07:51 11-08-2025) Детсад кура на смех. 40 мест это будет одна группа или на дв... это будет семейный детсад на 3 семьи
для сотрудников ближайших оптовок, которые и будут покупать квартиры в этой дыре.

Гость.

09:41:42 12-08-2025

Ужасающая архитектура. Человейники- муравейники!

Гость

10:30:00 14-08-2025

А зимой деревня в городе начнет топить печи!

