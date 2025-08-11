Фоторепортаж с участка в "коммерческом" центре Барнаула, где формируют жилой суперквартал

Вместо коммерческих объектов возведут микрорайон с высотками, детсадом и паркингом

11 августа 2025, 07:00, ИА Амител

Фоторепортаж с участка ул. Челюскинцев, который скоро застроят многоэтажками / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Масштабное строительство ожидают на ул. Челюскинцев: там, недалеко от ТЦ "Галактика", скоро начнут возводить микрорайон из восьми многоэтажек. Работать в квартале будет компания "Адалин". Проект успешно прошел градсовет в начале августа: несмотря на критику, эскизы одобрили с первой попытки.

Известно, что в комплексе будет восемь домов (от 17 до 24 этажей), пристроенный детсад на 40 мест, две подземные автостоянки и многоуровневый паркинг. Всего микрорайон рассчитан на 1773 квартиры и 3559 жителей. Дома спроектированы трех видов: кирпичные, монолитно-каркасные с заполнением крупноформатным кирпичом, а также панельные.

Участок, где скоро развернутся работы, большой – 3,3 га. Со стороны ул. Челюскинцев он уже огорожен забором, на месте которого еще не так давно были базы, склады и другие коммерческие строения.

Вообще окружение ЖК как раз коммерческое: гаражи, производственные корпуса, торговые помещения. Есть и многоэтажки – два 18-этажных дома. Кстати, рядом распложен необычный объект – двухэтажное здание на ул. Челюскинцев, 82а, построенное в 1974 году для барнаульского клуба Всероссийского общества слепых. Фасады здания украшают сграффито.

Сграффито на здании № 82а по ул. Челюскинцев / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Справка

Сграффито в архитектуре – техника монументальной живописи и декоративной отделки стен. Ее выполняют в два-три цвета процарапыванием или соскабливанием нанесенных друг на друга тонких разноцветных слоев штукатурки, покрытых в сыром состоянии слоем извести.

Что сейчас происходит на участке, ожидающем масштабных работ, и как выглядит окружение будущих высоток – в объективе фотокорреспондента amic.ru Екатерины Смолихиной.