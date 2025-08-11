Фоторепортаж с участка в "коммерческом" центре Барнаула, где формируют жилой суперквартал
Вместо коммерческих объектов возведут микрорайон с высотками, детсадом и паркингом
11 августа 2025, 07:00, ИА Амител
Масштабное строительство ожидают на ул. Челюскинцев: там, недалеко от ТЦ "Галактика", скоро начнут возводить микрорайон из восьми многоэтажек. Работать в квартале будет компания "Адалин". Проект успешно прошел градсовет в начале августа: несмотря на критику, эскизы одобрили с первой попытки.
Известно, что в комплексе будет восемь домов (от 17 до 24 этажей), пристроенный детсад на 40 мест, две подземные автостоянки и многоуровневый паркинг. Всего микрорайон рассчитан на 1773 квартиры и 3559 жителей. Дома спроектированы трех видов: кирпичные, монолитно-каркасные с заполнением крупноформатным кирпичом, а также панельные.
Участок, где скоро развернутся работы, большой – 3,3 га. Со стороны ул. Челюскинцев он уже огорожен забором, на месте которого еще не так давно были базы, склады и другие коммерческие строения.
Вообще окружение ЖК как раз коммерческое: гаражи, производственные корпуса, торговые помещения. Есть и многоэтажки – два 18-этажных дома. Кстати, рядом распложен необычный объект – двухэтажное здание на ул. Челюскинцев, 82а, построенное в 1974 году для барнаульского клуба Всероссийского общества слепых. Фасады здания украшают сграффито.
Сграффито на здании № 82а по ул. Челюскинцев / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Справка
Сграффито в архитектуре – техника монументальной живописи и декоративной отделки стен. Ее выполняют в два-три цвета процарапыванием или соскабливанием нанесенных друг на друга тонких разноцветных слоев штукатурки, покрытых в сыром состоянии слоем извести.
Что сейчас происходит на участке, ожидающем масштабных работ, и как выглядит окружение будущих высоток – в объективе фотокорреспондента amic.ru Екатерины Смолихиной.
07:07:51 11-08-2025
1773 квартиры и детский сад на 40 мест. Серьёзно? Там и 400 мало будет
10:01:43 11-08-2025
Гость (07:07:51 11-08-2025) 1773 квартиры и детский сад на 40 мест. Серьёзно? Там и 400 ... Не...Ну раз с первого раза одобрили,значит продумано все досконально! И дороги,и школы,и детские сады,и зеленые скверы,и парковки, и детские площадки. Ведь сейчас всё внимание детям и семьям уделяется! Градсовет это точно учел! Дорогу в центре теперь разгрузят! На столько квартир, уверен, количества мест в поликлиниках будет предостаточно!
11:57:19 11-08-2025
Гость (10:01:43 11-08-2025) Не...Ну раз с первого раза одобрили,значит продумано все дос... Тролль, очень глупо.
07:44:32 11-08-2025
Проект успешно прошел градсовет : эскизы одобрили с первой попытки.
РАЗ УМНЫЕ ЛЮДИ ОДОБРИЛИ,ВСЕГО ХВАТАТЬ БУДЕТ: и парковок, и садиков, и инфраструктуры.
07:55:21 11-08-2025
Гость (07:44:32 11-08-2025)Проект успешно прошел градсовет : эскизы одобрили с первой попытки.
РАЗ УМНЫЕ ЛЮДИ ОДОБРИЛИ,ВСЕГО ХВАТАТЬ БУДЕТ: и парковок, и садиков, и инфраструктуры.... Раз умные люди одобрили, неумные раскупят квартиры, Не будем переживать!)))
07:45:05 11-08-2025
Супер квартал для супер людей. В восемнадцать этажей.Будут на частный сектор с высока смотреть раньше по горизонтали район жил а теперь по вертикали.
09:01:58 11-08-2025
Всегда думал, что там дыра дырой на отшибе, а оказывается центр города.
20:31:18 11-08-2025
ыть (09:01:58 11-08-2025) Всегда думал, что там дыра дырой на отшибе, а оказывается це... У тогашей везде Центр города, где они недвижимость продают. Хоть на Старом базаре, хоть на Прудах.
09:03:23 11-08-2025
Тогда перекрёсток Челюскинцев-Молодёжная окончательно встанет (в пробку)...
09:30:28 11-08-2025
Гость (09:03:23 11-08-2025) Тогда перекрёсток Челюскинцев-Молодёжная окончательно встане... Надо Молодёжную продлевать до Власихинской иняче там всегда всё стоять будет
09:32:09 11-08-2025
Гость (09:03:23 11-08-2025) Тогда перекрёсток Челюскинцев-Молодёжная окончательно встане... пробки будут там большущие!
09:11:12 11-08-2025
Челюскинцев пусть застраивают и дорогу пусть там сделают нормальную.
09:38:48 11-08-2025
Гость (09:11:12 11-08-2025) Челюскинцев пусть застраивают и дорогу пусть там сделают нор... Да зачем им улучшать Челюскинцев? Им настроить, побольше квартир продать, магазины влепят. Плотность застройки с превышением норм в два раза. Иной инфраструктуры нет.
10:06:26 11-08-2025
Градсовет во всей красе.
12:07:51 11-08-2025
Детсад кура на смех. 40 мест это будет одна группа или на две разобьют?
16:10:37 11-08-2025
Гость (12:07:51 11-08-2025) Детсад кура на смех. 40 мест это будет одна группа или на дв... Сделают три супергруппы для супердетей: суперясельная, суперсредняя и суперстаршая по 13 человек и одну элитную супергруппу бизнес-класса из 1 человека ))
16:16:57 11-08-2025
Гость (12:07:51 11-08-2025) Детсад кура на смех. 40 мест это будет одна группа или на дв... Ну вот можно выкупить на первом этаже коммерцию и сделать платный садик. В чем проблема? Людям деваться то все равно не куда. За адекватные деньги будут приводить своих детей в формате продленки. Воспитателей и нянечек хороших только нанять, чем не бизнес?
10:12:04 14-08-2025
Гость (16:16:57 11-08-2025) Ну вот можно выкупить на первом этаже коммерцию и сделать пл... бизнес с чужими детьми? ну такое...
какой нибудь сопляк мизинчиком на ноге стукнется, и очередная яжемать по судам затаскает. неее, ну их нафиг. никаких денег не надо, чем в этом аду работать.
10:08:27 14-08-2025
Гость (12:07:51 11-08-2025) Детсад кура на смех. 40 мест это будет одна группа или на дв... это будет семейный детсад на 3 семьи
для сотрудников ближайших оптовок, которые и будут покупать квартиры в этой дыре.
09:41:42 12-08-2025
Ужасающая архитектура. Человейники- муравейники!
10:30:00 14-08-2025
А зимой деревня в городе начнет топить печи!