Новый ЖК с башнями-"человейниками" построят в центре Барнаула рядом с ТЦ "Галактика"
Проект представили на заседании градсовета краевой столицы
04 августа 2025, 09:00, ИА Амител
Большой и современный квартал, состоящий из восьми многоэтажных домов, планируют построить в Барнауле на пересечении улиц Шевченко, Крупской и Челюскинцев. Неподалеку расположен торговый центр "Галактика". Инвестором выступает известная в городе компания "Адалин". Главная особенность проекта – несколько 20-24-этажных башен, которые будут "доминировать" над окружающей застройкой. Проект представили 30 июля на заседании градсовета. Несмотря на то, что его в итоге одобрили, к архитектурным решениям у экспертов возникли вопросы.
Каким будет новый комплекс?
Всего он будет состоять из восьми зданий. Некоторые из них по 14 и 17 этажей. Ближе к улице Шевченко возведут три высотки по 24 этажа. Далее еще несколько зданий: 20, 22 и 23 этажа. Комплекс разрабатывали, отталкиваясь от концепции застройки квартальной территории. Для этого пришлось немного "сдвинуть" школу, которую в будущем власти планируют возвести в данной части города. На новом месте должно быть заведение на 2000 мест. Будут ли теперь власти строить объект – большой вопрос. Существующих мест в школах по соседству может не хватить, чтобы в будущем даже часть детей нового комплекса могли туда попасть. Однако инвестор решил запроектировать пристроенный детсад на 40 мест, две подземные автостоянки и один многоуровневый паркинг. Территория комплекса подразумевает, что там не будет автомобилей.
Общая площадь участка – 3,3 га. Площадь квартир – 89 тысяч квадратных метров. Здесь будут кирпичные дома, монолитно-каркасные с заполнением крупноформатным кирпичом и панельные дома. Необходимые 558 машино-мест хотят разместить в пределах участка (25% от потребности). Автомобили гостей, которые будут приезжать в коммерческие объекты, предложили разметить на территории ТЦ "Галактика".
За архитектуру комплекса отвечало известное бюро Pergaev. Специалисты уверены, что зданиям нужно больше красок, а также отказались от силуэтов на башнях.
Что сказали о проекте эксперты?
В целом эксперты отнеслись сдержанно. Многие члены градсовета надеялись, что архитекторы из Екатеринбурга по-новому взглянут на Барнаул, а получился, скорее, типовой проект. При этом и одновременно симпатичный.
«Барнаул заслуживает не утилитарных коробок – параллелепипедов, а яркого, запоминающегося облика. Как столичные специалисты вы могли бы помочь создать интересный силуэт города», – заявил известный архитектор Сергей Боженко.
С ним согласился исполнительный директор саморегулируемой организации Ассоциации "Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири" Сергей Шадрин. По его мнению, два невысоких белых дома ближе к улице Шевченко выглядят очень красиво, но башен в комплексе слишком много.
«Я не дорос до такой архитектуры. Но, откровенно говоря, это вызывает отторжение. Получились современные московские человейники. Хотя чисто визуально и по-житейски не очень хорошо получается», – заявил Шадрин и добавил, что в целом проект сделан качественно и не принять его нельзя.
Ряд членов градсовета также сообщили, что с градостроительной точки зрения проект "Адалина" – идеальный. Что касается цвета фасадов, то "у всех вкусы разные".
Архитектор Александр Деринг предложил все же "поиграть" с силуэтами зданий, потому что ночью они выглядят красивее, чем днем.
В итоге проект одобрили. Заместитель главы города Андрей Федоров попросил заказчика проекта представить администрации города обоснования по расчету парковок.
09:05:13 04-08-2025
Старый замечательный город постепенно теряет свою индивидуальность я свое лицо. Это, конечно, мое мнение,но очень жалко то, что уже не вернёшь.
09:31:45 04-08-2025
Гость (09:05:13 04-08-2025) Старый замечательный город постепенно теряет свою индивидуал... полностью согласна, но это место ничего не потеряет. Потеряли площади сахарова, Октября, Советов и речной. а тут то какое лицо, когда вокруг оптовые базы и развалюхи?
да, за пл. Советов гореть им всем в аду.
10:48:52 04-08-2025
Элен без ребят (09:31:45 04-08-2025) полностью согласна, но это место ничего не потеряет. Потерял... Теряем МЫ ВСЕ, а капиталисты - навариваются (приобретают).
10:50:35 04-08-2025
Элен без ребят (09:31:45 04-08-2025) полностью согласна, но это место ничего не потеряет. Потерял... Про Сахарова- вопрос дискуссионный, ибо на месте этого холма с резервуарами 30- х годов могли нечто более "человечное" запроектировать.. Но.. земля очень дорогая. Стоимость м2 в Ентом "парке" -до 500 тыс. А что потеряет пл. Советов со сносом убогого типового ЦУМа ? Там сейчас самый уродливый объём- пристройка к химкорпусу универа - в натуре "вставная челюсть". Его когда только вывели на обозрение в начале 90-х- я просто обалдел- как можно было так изуродовать центр города. Потом недострой торчал лет десять...
11:08:20 04-08-2025
Элен без ребят (09:31:45 04-08-2025) полностью согласна, но это место ничего не потеряет. Потерял...
Если у властей есть желание, всегда можно сделать центр города уютным, чистым. Фасады домов можно отремонтировать, покрасить, территории благоустроить, привести в порядок, засадить зелеными насаждениями. Давайте ценить что имеем. Барнаул-такой чудесный город, со своей историей, со своим лицом, которое, к сожалению, меняется не в лучшую сторону.
Кстати, что будет с пробками, которые и сейчас выматывают жителей города? Этот вопрос градсовет обдумал?
09:07:21 04-08-2025
"Однако инвестор решил запроектировать пристроенный детсад на 40 мест,"Т.Е. ДЕТЕЙ ТАМ НЕ БУДЕТ,ТАК ЖЕ КАК МАШИН?
00:29:14 05-08-2025
Гость (09:07:21 04-08-2025) "Однако инвестор решил запроектировать пристроенный детсад н... Ещё вопрос со школой: от нее отказались. И действительно -на фиг детей учить
09:11:10 04-08-2025
А еще сделайте парковок 10% от необходимого и тогда ваши дома запомнятся надолго
09:24:27 04-08-2025
А не пора ли застройщиков обязывать строить инфраструктуру? Садик, школа поликлиника, парковки. Причем инфраструктуру принимают в первую очередь.
С южным что теперь делать? Дома не заселены, а школ уже не хватает. Садиков не хватало и раньше
09:25:09 04-08-2025
Доминаторы вокруг
09:27:46 04-08-2025
если жить в этом дивном месте будут те, кто работает на оптовках вокруг и их многодетные семьи, то почему садик только на 40 мест?
09:34:06 04-08-2025
т.е. 528 парковок - 25% от потребности = 1600 авто планируют разместить на парковке ТЦ? думаю что очень быстро галактика поставит шлагбаумы (как в свое время сделал Сити центр) и эти 1500 машин будут по всем дворам распихнуты. + выглядит как убожество + школу убрали. Но градсовет ни чего не смутило, все понравилось....
10:45:06 04-08-2025
Гость (09:34:06 04-08-2025) т.е. 528 парковок - 25% от потребности = 1600 авто планируют... По каким дворам?) Там вокруг - частный сектор и базы. А те дома, что уже построены, свои дворы держат под замком.
12:12:45 04-08-2025
Гость (10:45:06 04-08-2025) По каким дворам?) Там вокруг - частный сектор и базы. А те д... У частников под заборы будут ставить, на зеленые газончики и клумбы.
08:20:39 11-08-2025
Гость (12:12:45 04-08-2025) У частников под заборы будут ставить, на зеленые газончики и... какие нафиг клубы и газончики? там даже тротуаров местами нет и все покрыто толстым слоем г* от выхлопов с дороги.
09:39:18 04-08-2025
Очередной Барнаульский трешак! Город, очнись уже! Тебя убивают!
09:41:46 04-08-2025
Гляньте на въезде на Южный как Адалин плотно навтыкал башен. Зачем такое "счастье"?
И про парковки понравилось, использовать чужую у Галактики.
Одумайтесь. Зачем такая плотность?
09:50:31 04-08-2025
В это же время в "выгнивающей и вымерзающей" Германии массово сносят высотные "элитарные" в то время человейники, которые там массово строили в 70-е годы прошлого века, которые в наши дни превратились в грязные, облезлые вонючие бетонные бараки с плесенью и тараканами для мигрантов и прочих нищих и асоциальных элементов. В Дюйсбурге на днях снесли взрывом один такой. Довод у немецких властей такой - содержать и ремонтировать человейники намного дорожеи абсолютно нерентабельно, чем дома высотой не более 5 - 6 этажей. Кто-то думает, что у нас будет иначе? Ага, ну-ну. Достаточно сходить в любую девятиэтажку советских времён, чтобы насладиться облезлой вонью ветхих обшарпанных подъездов.
09:53:48 04-08-2025
Даже на рендерах страшно выглядит!
Это для мигрантов-фруктовиурв с Челюскинцев?
Ни слова ни написали про парковки для такого огромного количества человек на таком скромном участке!
10:11:56 04-08-2025
Вангую, у жителей этого ЖК и их соседей в радиусе 500 м будут конфликты и стресс из-за парковок.
Сколько квартир там планируется? Считайте по 1 машине на квартиру (у кого-то нет, но у многих в семье по 2 машины).
10:15:28 04-08-2025
Дома будут "окна в окна". Зачем?
И кто будет покупать?
На Южном уже все распродали, где на участке 120х210 м воткнули 9 многоэтажек? (замерьте сами линеечкой в 2гисе площадь под домами)
10:39:31 04-08-2025
у Галактики итак негде парковаться. Зимой каток, летом картинг или цирк.
10:46:18 04-08-2025
За паркинг видимо будет мордобой и поджоги авто. Зачем детсады, нужно как в Краснодаре школы единоборств в каждом доме, где научат выживанию в каменных джунглях.
Ты не должен сам жарить шашлык, ты купишь его у кого надо...
Таков капитализм.
10:49:01 04-08-2025
Причем здесь Галактика? ЖК на челюстях-шевченко будет расположен, никто не пойдет за километр парковаться на Галактике, для этого будут соседние дворы
16:38:35 04-08-2025
Хитрилко (10:49:01 04-08-2025) Причем здесь Галактика? ЖК на челюстях-шевченко будет распол... я тоже посмотрела по карте- 900м от ближайшего угла. Бред форменный
11:14:55 04-08-2025
"Ряд членов градсовета также сообщили, что с градостроительной точки зрения проект "Адалина" – идеальный.
...
В итоге проект одобрили."
Взятку хорошую дали или тупо на все соглашаются, не хватает смелости возразить?
11:19:13 04-08-2025
Барнаульскому заводу металлоизделий, огромный привет из скорого бедующего.
11:32:45 04-08-2025
Если на уровне проектирования проектировщик говорит : "Автомобили будут размещаться на территории ТЦ "Галактика". Это сверхсвинство! Вы что творите?! Боженко, это все на что вы способны?!
13:15:14 04-08-2025
Похоже, будущие жители, имея двор-«полуколодец», солнцем смогут наслаждаться не так часто.
13:55:22 04-08-2025
Гость (13:15:14 04-08-2025) Похоже, будущие жители, имея двор-«полуколодец», солнцем смо... Не сомневайтесь, согласно экспертизы от карманных экспертов нормы инсоляции будут в порядке, даже у среднего здания на первых этажах.
Мы вот судимся, администрация города приняла решение на основании поддельной экспертизы, где описывается аварийное состояние помещений где эксперты не были (собственники в недоумении), где описывается отсутствие несущих колонн, которых никогда и не было, и пофиг, судьи верят такой экспертизе, судьи отказываются слушать свидетелей с опровергающей информацией ("материалов достаточно, нет необходимости их выслушивать"), не можем пробить. Будем заводить уголовное дело на эксперта. На основании его "липы" дом признан аварийным при былом износе 48% и проведенном после этого капремонте. Крышу признали сгнившей, в частности, при этом Селф ее 10 лет назад капитально ремонтировал. Своими экспертизами своих же подставляют.
19:29:53 04-08-2025
На месте завода жилье построят, и парковка за километр.
02:14:27 06-08-2025
Новый проект, новый проект... Просто скопировали свой же проект с квартала на южном.... То же самое практически... Пошли по пути вира строя с Новосиба, которые там все свои площадки одинаковой фигнёй позастроили... Эххх
13:05:59 08-08-2025
Вдумываюсь в заголовок статьи "большой и современный ЖК" , в чем современность ? В том , что это пеналы с окошечками без архитектурных форм и высокой плотностью на метр земли ? Кто решил что это современно ?
Современные жк это о другом , гугл в помощь найдете проекты , что сейчас в тренде в мире , это скорее пережиток.
22:08:27 08-08-2025
Кабздец товарищи
22:31:27 08-08-2025
Я бы предложил ещё уплотнить застройку. Слишком много свободного места. Застройщик не досчитается нескольких тысяч квадратных метров. А так, в целом, не принять такую красоту конечно нельзя.
17:56:19 10-08-2025
Народ голосует за "чловейники" рублём ,значит значит будут строить такое жилье для этой аудитории.Сначала покупают квартиры без мест для парковки ,затем ругаются и дерутся за них. Следовательно такая "среда обитания" нравится основной массе покупателей, другой не видели и чувствуют себя в ней комфортно.Все остальное лирика,менталитет не изменить ,как застройщика так и потребителя. ,LA или Цюриха ждать не нужно.транспортных, развязок и инфраструктуры не будет.(пример-Ускова.Локомотив и тд.) Будет плотная застройка и узкие улицы - бытие определяет сознание.
07:27:59 24-08-2025
Мне откровенно не нравится этот проект! Зачем столько много этажей? Зачем Барнаулу столько человейников- муравейников? Ужасающая архитектура на мой взгляд! Этот проект будет портить облик города.