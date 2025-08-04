Новый ЖК с башнями-"человейниками" построят в центре Барнаула рядом с ТЦ "Галактика"

Проект представили на заседании градсовета краевой столицы

04 августа 2025, 09:00, ИА Амител

Проект нового ЖК в Барнауле

Большой и современный квартал, состоящий из восьми многоэтажных домов, планируют построить в Барнауле на пересечении улиц Шевченко, Крупской и Челюскинцев. Неподалеку расположен торговый центр "Галактика". Инвестором выступает известная в городе компания "Адалин". Главная особенность проекта – несколько 20-24-этажных башен, которые будут "доминировать" над окружающей застройкой. Проект представили 30 июля на заседании градсовета. Несмотря на то, что его в итоге одобрили, к архитектурным решениям у экспертов возникли вопросы.

Каким будет новый комплекс?

Всего он будет состоять из восьми зданий. Некоторые из них по 14 и 17 этажей. Ближе к улице Шевченко возведут три высотки по 24 этажа. Далее еще несколько зданий: 20, 22 и 23 этажа. Комплекс разрабатывали, отталкиваясь от концепции застройки квартальной территории. Для этого пришлось немного "сдвинуть" школу, которую в будущем власти планируют возвести в данной части города. На новом месте должно быть заведение на 2000 мест. Будут ли теперь власти строить объект – большой вопрос. Существующих мест в школах по соседству может не хватить, чтобы в будущем даже часть детей нового комплекса могли туда попасть. Однако инвестор решил запроектировать пристроенный детсад на 40 мест, две подземные автостоянки и один многоуровневый паркинг. Территория комплекса подразумевает, что там не будет автомобилей.

Общая площадь участка – 3,3 га. Площадь квартир – 89 тысяч квадратных метров. Здесь будут кирпичные дома, монолитно-каркасные с заполнением крупноформатным кирпичом и панельные дома. Необходимые 558 машино-мест хотят разместить в пределах участка (25% от потребности). Автомобили гостей, которые будут приезжать в коммерческие объекты, предложили разметить на территории ТЦ "Галактика".

За архитектуру комплекса отвечало известное бюро Pergaev. Специалисты уверены, что зданиям нужно больше красок, а также отказались от силуэтов на башнях.

Что сказали о проекте эксперты?

В целом эксперты отнеслись сдержанно. Многие члены градсовета надеялись, что архитекторы из Екатеринбурга по-новому взглянут на Барнаул, а получился, скорее, типовой проект. При этом и одновременно симпатичный.

«Барнаул заслуживает не утилитарных коробок – параллелепипедов, а яркого, запоминающегося облика. Как столичные специалисты вы могли бы помочь создать интересный силуэт города», – заявил известный архитектор Сергей Боженко.

С ним согласился исполнительный директор саморегулируемой организации Ассоциации "Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири" Сергей Шадрин. По его мнению, два невысоких белых дома ближе к улице Шевченко выглядят очень красиво, но башен в комплексе слишком много.

«Я не дорос до такой архитектуры. Но, откровенно говоря, это вызывает отторжение. Получились современные московские человейники. Хотя чисто визуально и по-житейски не очень хорошо получается», – заявил Шадрин и добавил, что в целом проект сделан качественно и не принять его нельзя.

Ряд членов градсовета также сообщили, что с градостроительной точки зрения проект "Адалина" – идеальный. Что касается цвета фасадов, то "у всех вкусы разные".

Архитектор Александр Деринг предложил все же "поиграть" с силуэтами зданий, потому что ночью они выглядят красивее, чем днем.

В итоге проект одобрили. Заместитель главы города Андрей Федоров попросил заказчика проекта представить администрации города обоснования по расчету парковок.