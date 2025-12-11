Недоступные "квадраты". Барнаульские застройщики закрывают продажи квартир до 2026 года
Компании рассчитывают, что смогут перенести часть сделок на январь – один из самых провальных месяцев по числу продаж
11 декабря 2025
Последние полтора-два месяца на рынке новостроек Барнаула горячо: информация о возможном увеличении ставки по семейной ипотеке спровоцировала ажиотажный спрос. Жители города (даже те, кто не особо планировал покупку) стали активно искать и приобретать квартиры. По информации риелторов, в некоторых ЖК, продажи которых стартовали осенью, уже практически не осталось свободных одно-, двухкомнатных квартир. Некоторые застройщики и вовсе решили "свернуть" продажи до следующего года. Подробнее – в материале amic.ru.
Недоступный "драйвер"
В октябре в Алтайском крае банки выдали 1424 ипотечных кредита, из которых 645 – на покупку новостроек. Это на 88% больше, чем в октябре 2024-го (тогда было выдано 344 кредита). Эксперты ожидают, что и по итогам ноября показатели выдачи будут внушительными ("Дом.рф" должен опубликовать цифры в декабре). Главным "пинком", спровоцировавшим резкий подъем ипотеки, стала информация о корректировке семейной ипотеки. По заявлению главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, до конца 2025 года или в начале следующего в России могут принять закон о дифференцированной ставке по льготной программе. Один из обсуждаемых вариантов: 12% – на первого ребенка, 6% – на второго и 4% – на третьего и последующих детей.
И хотя пока повышение ставки не попало в новый пакет изменений в льготную программу, которые заработают с февраля 2026-го (подробнее о них можно почитать здесь), тысячи семей решили не дожидаться нововведений и приобрести жилье заранее.
На "паузу"
Как сообщили риелторы, спрос на новостройки оказался настолько высоким, что некоторые барнаульские застройщики, перевыполнив план продаж на 2025 год, закрыли реализацию квартир во всех ЖК.
Как объяснила amic.ru руководитель отдела продаж агентства недвижимости "Жилфонд" (барнаульский офис) Ольга Зембатова, девелоперы, работая по проектному финансированию (когда деньги покупателей лежат в банке на счете эскроу, а стройка ведется на кредитные средства) максимально нацелены на выполнение плана продаж: при своевременном наполнении эскроу-счетов они могут рассчитывать на льготную ставку по кредиту.
«Если застройщик план выполнил и перевыполнил, он останавливает продажи. В прошлом году такая же ситуация была в Новосибирске: застройщик остановил реализацию квартир, потому что было достаточно большое количество сделок», – говорит эксперт.
Паузу в продажах риелтор также связывает с планами на следующий год: возможно, компании опасаются, что январь-февраль будут провальными по количеству сделок, и так обеспечивают себе задел.
«Некоторые компании даже делают фиксации стоимости и предлагают длительные брони. То есть барнаульцы могут забронировать квартиру до января и уже тогда выйти на сделку. А застройщик получит наполнение эскроу-счетов», – отмечает Ольга Зембатова.
Кто эти граждане которые ажиотажно квартиры скупают?
Гость (09:30:28 11-12-2025) Кто эти граждане которые ажиотажно квартиры скупают?... это граждане, которые нуждаются в улучшении своих жилищных условий. Например жила пара в студии, появился ребенок, на студию найдет покупатель и есть доплата или одобрена ипотека... Поехали переезжать. Куда деваться? Ни кто не покупает жилье за наличку как булку хлеба в гастрономе. Большинство сделок с недвижимостью - это альтернативные сделки.
Гость (09:30:28 11-12-2025) Кто эти граждане которые ажиотажно квартиры скупают?... те же богатые россияне, которые лады по 2-3 млн покупают
От куда инфа ( мы так ронимаем от провального агенсва по кражам ). Уважаемые журналисты не делайте нервы нашим гражданам - лучше брать " показание " от самого застройщика .Во всяком случае еще полностью не закончена судебная тяжба по ЖФ и " Катя " еще привлекает к процессу третьих лиц да и украденые деньги россиян этим агенством еще не отданы пострадавшим а вы опять уже не первый раз привлекаете это агенство.Это не жопусимо и аморально.Вас читают не только обычные граждане но и соответствующие органы.
Гость (11:02:45 11-12-2025) От куда инфа ( мы так ронимаем от провального агенсва по кра... Действительно, в Росреестре есть реальная статистика по количеству сделок. Опубликуйте цифры! Домклик их тоже ведёт и ещё с реальными ценами сделок, а не офертными, как в рекламах. А то уже не только я делаю вывод, что амик уже не тот. ))))
Сидим и всем офисом смеёмся. Ни одного клиента! А тут новость, Застройщики не продают квартиры, которые построили таки для продажи, из-за того, что их ажиотажно раскупают!
Гость (11:09:08 11-12-2025) Сидим и всем офисом смеёмся. Ни одного клиента! А тут новост... Если сидеть в офисе, то понятно что клиентов нет. Нужно как бы подняться со стула и в люди выйти)))
Гость (12:57:42 11-12-2025) Если сидеть в офисе, то понятно что клиентов нет. Нужно как ...
Я так понимаю, что эта новость и была вашим выходом в люди))) Оторвавшись от стула вы уронили всех остальных...
Гость (13:51:55 11-12-2025) Я так понимаю, что эта новость и была вашим выходом в лю... Между стулом и *опой доллар не пролетит.
Гость (13:55:58 11-12-2025) Между стулом и *опой доллар не пролетит....
Естественно, ведь там может вылететь только нежданчик, вроде этой новости.
Когда эксперт оказывается риэлтором, не только такие новости вам будут)) Но надо признать, с фантазией у них слабо- импотенты они.