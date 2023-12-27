Светофоры отключат на двух оживленных перекрестках в Барнауле

Ограничение будет действовать два с половиной часа

27 декабря 2023, 11:24, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле 27 декабря временно отключат несколько светофоров, сообщили в мэрии.

Устройства не будут работать с 13:30 до 16:00 на двух участках:

Змеиногорский тракт – ул. 6-я Нагорная;

пр. Дзержинского – ул. Герцена.

Причина – плановый ремонт электросетей. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

Ранее сообщили, что в 2023 году на развитие интеллектуальной транспортной системы в Барнауле потратили 87 млн рублей. На эти деньги купили дорожные контроллеры, детекторы транспорта и другое оборудование.