Светофоры отключат на двух оживленных перекрестках в Барнауле
Ограничение будет действовать два с половиной часа
27 декабря 2023, 11:24, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле 27 декабря временно отключат несколько светофоров, сообщили в мэрии.
Устройства не будут работать с 13:30 до 16:00 на двух участках:
- Змеиногорский тракт – ул. 6-я Нагорная;
- пр. Дзержинского – ул. Герцена.
Причина – плановый ремонт электросетей. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.
Ранее сообщили, что в 2023 году на развитие интеллектуальной транспортной системы в Барнауле потратили 87 млн рублей. На эти деньги купили дорожные контроллеры, детекторы транспорта и другое оборудование.
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