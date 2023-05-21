Такой день. Пожар с пострадавшей и очень редкий гриб в лесу

Главные новости в Алтайском крае 21 мая

21 мая 2023, 23:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайские грибники нашли в лесу саркосцифу алую – редкий гриб, который имеет очень примечательный вид.

Саркосцифа алая растёт в Африке, Азии, Европе, Северной и Южной Америке и в Австралии. Этот гриб съедобен, но своим внешним видом и маленьким размером он отпугивает людей.

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