Томенко рассказал, как в крае борются с последствиями оптимизации здравоохранения

Это одно из ключевых направлений работы властей Алтайского края

21 июля 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: Антон Федотов

В Алтайском крае ежедневно занимаются вопросами, связанными с улучшением здравоохранения. Об этом губернатор региона Виктор Томенко рассказал в своем Telegram-канале.

"Развитие системы здравоохранения края, борьба с последствиями оптимизации, которую мы остановили пять лет назад, – одно из ключевых направлений работы", – подчеркнул Томенко.

В частности, в городах и селах строят и ремонтируют медицинские учреждения, вводят новые меры поддержки для медиков, чтобы побороть дефицит кадров.

"Делаем медпомощь в крае, даже в самых отдаленных территориях, качественнее и доступнее", – указал глава региона.

Томенко отметил, что в Алтайском крае самая большая сеть медучреждений в Сибири – это требует больших расходов. Поэтому власти региона находятся в постоянном контакте с Минздравом РФ.

Напомним, 21 июля министр здравоохранения России Михаил Мурашко находится с рабочим визитом в Алтайском крае. Вместе с Томенко он осмотрел долгожданную поликлинику № 14, которую скоро должны открыть, и место строительства нового хирургического корпуса Алтайского краевого клинического центра охраны здоровья материнства и детства.