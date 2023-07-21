Томенко рассказал, как в крае борются с последствиями оптимизации здравоохранения
Это одно из ключевых направлений работы властей Алтайского края
21 июля 2023, 14:15, ИА Амител
В Алтайском крае ежедневно занимаются вопросами, связанными с улучшением здравоохранения. Об этом губернатор региона Виктор Томенко рассказал в своем Telegram-канале.
"Развитие системы здравоохранения края, борьба с последствиями оптимизации, которую мы остановили пять лет назад, – одно из ключевых направлений работы", – подчеркнул Томенко.
В частности, в городах и селах строят и ремонтируют медицинские учреждения, вводят новые меры поддержки для медиков, чтобы побороть дефицит кадров.
"Делаем медпомощь в крае, даже в самых отдаленных территориях, качественнее и доступнее", – указал глава региона.
Томенко отметил, что в Алтайском крае самая большая сеть медучреждений в Сибири – это требует больших расходов. Поэтому власти региона находятся в постоянном контакте с Минздравом РФ.
Напомним, 21 июля министр здравоохранения России Михаил Мурашко находится с рабочим визитом в Алтайском крае. Вместе с Томенко он осмотрел долгожданную поликлинику № 14, которую скоро должны открыть, и место строительства нового хирургического корпуса Алтайского краевого клинического центра охраны здоровья материнства и детства.
14:18:09 21-07-2023
Слово "оптимизация" не несет отрицательного смысла. Так что не оптимизация это была, а вредительство. С последствиями которого сейчас "борются" те же лица, которые его устроили. Пчелы против меда...
14:41:48 21-07-2023
Хорошая русская забава, пришёл министр, развали, другой пришёл, строит, пришёл новый развали.)) По указанию кого мы всё оптимизировали?
14:42:49 21-07-2023
Гость (14:18:09 21-07-2023) Слово "оптимизация" не несет отрицательного смысла. Так что ... Главное не цель, у нас главное процесс))
15:00:07 21-07-2023
Оптимизация она такая....10 койко мест с медперсоналом числится, а по факту нету. А ведь на содержание этого выделяются деньги, если числится?! И много сразу других вопросов напрашивается, если министр не при делах, то почему? Потому что не хочет видеть (не хочет работать) или потому что это выгодно?
16:41:18 21-07-2023
"Борются с последствиями оптимизации..." В этой фразе прекрасно всё!
18:40:49 21-07-2023
Хожу за ним, как за дитём - он ломает - я чиню!