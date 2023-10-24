НОВОСТИОбщество

Умер глава совета директоров "Лукойла" Владимир Некрасов

Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность

24 октября 2023, 22:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Скончался глава совета директоров "Лукойла" Владимир Некрасов. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Предположительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. 

Владимир Некрасов родился в 1957 году. Больше 50 лет он проработал в нефтегазовой области. В частности возглавлял компанию "Лукойл – Западная Сибирь" и был первым вице-президентом "Лукойла".

За достижения в профессиональной деятельности Некрасова наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и орденом Почета.

Комментарии 4

Avatar Picture
Kss

23:29:15 24-10-2023

А со скольких лет он начал работать и кем?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:01:46 25-10-2023

Горе то какое

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:33:00 25-10-2023

Вот там сейчас грызня за освободившееся место

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:29:40 25-10-2023

проблемы в компании. Бухал неделю. Итог

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров