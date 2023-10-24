Умер глава совета директоров "Лукойла" Владимир Некрасов

Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность

24 октября 2023, 22:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Скончался глава совета директоров "Лукойла" Владимир Некрасов. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Предположительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.



Владимир Некрасов родился в 1957 году. Больше 50 лет он проработал в нефтегазовой области. В частности возглавлял компанию "Лукойл – Западная Сибирь" и был первым вице-президентом "Лукойла".

За достижения в профессиональной деятельности Некрасова наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и орденом Почета.