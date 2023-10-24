Умер глава совета директоров "Лукойла" Владимир Некрасов
Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность
24 октября 2023, 22:36, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Скончался глава совета директоров "Лукойла" Владимир Некрасов. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
Предположительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Владимир Некрасов родился в 1957 году. Больше 50 лет он проработал в нефтегазовой области. В частности возглавлял компанию "Лукойл – Западная Сибирь" и был первым вице-президентом "Лукойла".
За достижения в профессиональной деятельности Некрасова наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и орденом Почета.
23:29:15 24-10-2023
А со скольких лет он начал работать и кем?
06:01:46 25-10-2023
Горе то какое
08:33:00 25-10-2023
Вот там сейчас грызня за освободившееся место
17:29:40 25-10-2023
проблемы в компании. Бухал неделю. Итог