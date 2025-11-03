Умер российский правозащитник и политик Валерий Борщев

Он скончался на 82-м году жизни

03 ноября 2025, 18:35, ИА Амител

Валерий Борщев / Кадр из видео "Московская Хельсинкская группа"

Российский политик, автор закона об общественном контроле Валерий Борщев умер в возрасте 81 года. Об этом сообщила член Совета по правам человека Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

«Ушел дома, в больнице быть он не хотел. Из его комнаты сделали хосписную палату. Он долго боролся с мучительной болезнью. Последний год не вставал», – написала она в соцсетях.

Со слов Меркачевой, несмотря на болезнь, Борщев был активен и пытался помочь "попавшим в беду" людям.

Причины смерти и дата прощания неизвестны.

Валерий Борщев родился 1 декабря 1943 года в селе Черняное Тамбовской области. Начал правозащитную деятельность в конце 1970-х. В начале 1990-х был депутатом Мосгорсовета, а затем депутатом Госдумы первого и второго созывов от партии "Яблоко".

Борщев добился принятия закона об общественном контроле за местами лишения свободы, который вступил в силу 1 сентября 2008 года. Благодаря ему в России появились общественные наблюдательные комиссии (ОНК). Они контролируют соблюдение прав заключенных в местах принудительного содержания.