Ему было 58 лет

26 октября 2025, 21:25, ИА Амител

Геннадий Назаров / Фото: кадр из фильма "Какая чудная игра" (1995)

Российский актер театра и кино, звезда фильма Тодоровского "Какая чудная игра" Геннадий Назаров умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщает Московский театр "Мастерская Петра Фоменко" в своем Telegram-канале.

«Ушел из жизни Геннадий Назаров. Кто-то знает его как актера, ярко выстрелившего в середине 90-х в фильме Петра Тодоровского "Какая чудная игра", и до начала 2000-х много снимавшегося: у Данелии, Астрахана, Хотиненко», – сказано в публикации.

Почти 20 лет Назаров был педагогом мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова в Российском институте театрального искусства – ГИТИСе. В 2021 году он вместе с женой Натальей Назаровой набрал свою первую и единственную актерскую мастерскую.

Причина смерти артиста неизвестна. Информации о дате и месте прощания с ним пока нет.

Геннадий Назаров родился в 1967 году в Москве. В 1988 году окончил Московское театральное художественно-техническое училище. Был занят в постановках Сергея Женовача в Театре на Малой Бронной, выступал на сцене "Ленкома Марка Захарова", преподавал в Российском институте театрального искусства – ГИТИС.