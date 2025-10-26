Умер актер из фильма "Какая чудная игра" Геннадий Назаров
Ему было 58 лет
26 октября 2025, 21:25, ИА Амител
Российский актер театра и кино, звезда фильма Тодоровского "Какая чудная игра" Геннадий Назаров умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщает Московский театр "Мастерская Петра Фоменко" в своем Telegram-канале.
«Ушел из жизни Геннадий Назаров. Кто-то знает его как актера, ярко выстрелившего в середине 90-х в фильме Петра Тодоровского "Какая чудная игра", и до начала 2000-х много снимавшегося: у Данелии, Астрахана, Хотиненко», – сказано в публикации.
Почти 20 лет Назаров был педагогом мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова в Российском институте театрального искусства – ГИТИСе. В 2021 году он вместе с женой Натальей Назаровой набрал свою первую и единственную актерскую мастерскую.
Причина смерти артиста неизвестна. Информации о дате и месте прощания с ним пока нет.
Геннадий Назаров родился в 1967 году в Москве. В 1988 году окончил Московское театральное художественно-техническое училище. Был занят в постановках Сергея Женовача в Театре на Малой Бронной, выступал на сцене "Ленкома Марка Захарова", преподавал в Российском институте театрального искусства – ГИТИС.
06:41:05 27-10-2025
Россияне до старого то пенсионного возраста не доживают.
А им тут Путин, заботливо, ещё пять лет плюсанул.
08:27:48 27-10-2025
Гость (06:41:05 27-10-2025) Россияне до старого то пенсионного возраста не доживают....
Скоро еще плюсанут. И все возрадуются. "Самый лучший в мире!"
08:39:30 27-10-2025
Гость (08:27:48 27-10-2025) Скоро еще плюсанут. И все возрадуются. "Самый лучший в м... У них там ведутся активные разговоры, планка - семьдесят лет, чтобы, кроме избранных, наверняка не доживали.
10:50:13 27-10-2025
Царствия небесного! Хороший был актер