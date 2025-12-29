Под Новосибирском пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП с тремя машинами

По факту происшествия возбуждено уголовное дело

ДТП с тремя машинами / Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

28 декабря на 1363-м километре федеральной трассы Р-254 "Иртыш" в Коченевском районе Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. По предварительной информации, причиной аварии стало нарушение правил водителем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает Госавтоинспекция, 25-летний водитель автомобиля Toyota Camry, двигавшийся в направлении Новосибирска, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутной Lada Granta. От удара отечественную легковушку выбросило на полосу встречного движения, где она лоб в лоб столкнулась с грузовым автомобилем Freightliner.

«Водитель Lada Granta, 32-летний мужчина, скончался по дороге в медицинское учреждение. Его пассажирка погибла на месте происшествия. Проведенная экспертиза установила, что виновник аварии – водитель Toyota – в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения», – отметили в ведомстве.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса РФ о нарушении правил дорожного движения лицом, находившимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Расследование обстоятельств аварии продолжается.

