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В Барнауле арестовали красивый американский катафалк

Владелец машины длительное время скрывал принадлежащее ему имущество

18 августа 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: r22.fssp.gov.ru
Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае с бизнесмена, скрывавшегося от судебных приставов, взыскали материальный ущерб от ДТП, сообщает региональная ФССП.

"Барнаулец длительное время скрывал принадлежащее ему имущество, поясняя, что официально не трудоустроен, является многодетным отцом и не имеет финансовой возможности погашать задолженность", - рассказали в ведомстве.

В ходе проверок приставы выяснили, что мужчина руководит столярным цехом по производству ритуальной продукции, а также имеет в собственности катафалк американской марки Cadillac.

"Удалось обнаружить автомобиль и подвергнуть аресту. Это сподвигло должника к полному погашению задолженности", - отметили в ФССП.

Барнаул Транспорт долги

Комментарии 1

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Гость

12:38:48 18-08-2023

В автомобиле жмурика не было?

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