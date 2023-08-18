В Барнауле арестовали красивый американский катафалк

Владелец машины длительное время скрывал принадлежащее ему имущество

18 августа 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае с бизнесмена, скрывавшегося от судебных приставов, взыскали материальный ущерб от ДТП, сообщает региональная ФССП.

"Барнаулец длительное время скрывал принадлежащее ему имущество, поясняя, что официально не трудоустроен, является многодетным отцом и не имеет финансовой возможности погашать задолженность", - рассказали в ведомстве.

В ходе проверок приставы выяснили, что мужчина руководит столярным цехом по производству ритуальной продукции, а также имеет в собственности катафалк американской марки Cadillac.