В Барнауле арестовали красивый американский катафалк
Владелец машины длительное время скрывал принадлежащее ему имущество
18 августа 2023, 12:15, ИА Амител
В Алтайском крае с бизнесмена, скрывавшегося от судебных приставов, взыскали материальный ущерб от ДТП, сообщает региональная ФССП.
"Барнаулец длительное время скрывал принадлежащее ему имущество, поясняя, что официально не трудоустроен, является многодетным отцом и не имеет финансовой возможности погашать задолженность", - рассказали в ведомстве.
В ходе проверок приставы выяснили, что мужчина руководит столярным цехом по производству ритуальной продукции, а также имеет в собственности катафалк американской марки Cadillac.
"Удалось обнаружить автомобиль и подвергнуть аресту. Это сподвигло должника к полному погашению задолженности", - отметили в ФССП.
12:38:48 18-08-2023
В автомобиле жмурика не было?