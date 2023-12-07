В Барнауле больше 100 единиц техники будут обрабатывать дороги от гололеда

Аналогичные работы также велись в городе ночью

07 декабря 2023, 10:17, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Дороги и тротуары Барнаула днем 7 декабря будут прометать и обрабатывать от гололеда 132 рабочих и 108 единиц техники, сообщили в мэрии.

Ночью на улицах было задействовано 173 спецмашины. Они работали на десятках улиц как в центре города, так и за его пределами.

"Всего с начала сезона дорожники израсходовали 13 517 тонн песко-соляной смеси разной концентрации", – отметили в пресс-службе.

Утром и днем 6 декабря в Барнауле стояла теплая погода, однако поздно вечером ударил сильный мороз и лужи замерзли. По прогнозу, сегодня днем в Барнауле термометры покажут от -17 до -19 градусов. Также ожидается небольшой снег, метель.