НОВОСТИТранспорт

В Барнауле больше 100 единиц техники будут обрабатывать дороги от гололеда

Аналогичные работы также велись в городе ночью

07 декабря 2023, 10:17, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

Дороги и тротуары Барнаула днем 7 декабря будут прометать и обрабатывать от гололеда 132 рабочих и 108 единиц техники, сообщили в мэрии.

Ночью на улицах было задействовано 173 спецмашины. Они работали на десятках улиц как в центре города, так и за его пределами.

"Всего с начала сезона дорожники израсходовали 13 517 тонн песко-соляной смеси разной концентрации", – отметили в пресс-службе.

Утром и днем 6 декабря в Барнауле стояла теплая погода, однако поздно вечером ударил сильный мороз и лужи замерзли. По прогнозу, сегодня днем в Барнауле термометры покажут от -17 до -19 градусов. Также ожидается небольшой снег, метель.

Барнаул

Комментарии 4

Avatar Picture
без комментариев

10:56:13 07-12-2023

где комментарии?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:36:11 07-12-2023

А что тут комментировать то? Вчера надо было мокрый снег с тротуаров и дорог подметать. Там где подмели сегодня уже практически сухой асфальт и ни какого гололёда.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимонепроходящий

18:45:32 07-12-2023

Когда это произойдет?? Через неделю?? На Красноармейском даже следов песка нету... А лед такой, что от вокзала можно катиться до площади Спартака.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:51:15 07-12-2023

Мимонепроходящий (18:45:32 07-12-2023) Когда это произойдет?? Через неделю?? На Красноармейском да... вы про дорогу или тротуар? утром и вниз по красноармейскому проехал от строителей и вверх поднялся до молодежной. нигде не шлифовал и абска не трещала. чяднт? наверное пдд соблюдал да?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров