В Барнауле больше 100 единиц техники будут обрабатывать дороги от гололеда
Аналогичные работы также велись в городе ночью
07 декабря 2023, 10:17, ИА Амител
Фото: barnaul.org
Дороги и тротуары Барнаула днем 7 декабря будут прометать и обрабатывать от гололеда 132 рабочих и 108 единиц техники, сообщили в мэрии.
Ночью на улицах было задействовано 173 спецмашины. Они работали на десятках улиц как в центре города, так и за его пределами.
"Всего с начала сезона дорожники израсходовали 13 517 тонн песко-соляной смеси разной концентрации", – отметили в пресс-службе.
Утром и днем 6 декабря в Барнауле стояла теплая погода, однако поздно вечером ударил сильный мороз и лужи замерзли. По прогнозу, сегодня днем в Барнауле термометры покажут от -17 до -19 градусов. Также ожидается небольшой снег, метель.
10:56:13 07-12-2023
где комментарии?
11:36:11 07-12-2023
А что тут комментировать то? Вчера надо было мокрый снег с тротуаров и дорог подметать. Там где подмели сегодня уже практически сухой асфальт и ни какого гололёда.
18:45:32 07-12-2023
Когда это произойдет?? Через неделю?? На Красноармейском даже следов песка нету... А лед такой, что от вокзала можно катиться до площади Спартака.
18:51:15 07-12-2023
Мимонепроходящий (18:45:32 07-12-2023) Когда это произойдет?? Через неделю?? На Красноармейском да... вы про дорогу или тротуар? утром и вниз по красноармейскому проехал от строителей и вверх поднялся до молодежной. нигде не шлифовал и абска не трещала. чяднт? наверное пдд соблюдал да?