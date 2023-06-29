В Барнауле на месяц перекроют дорогу из-за ремонта теплосети

Барнаульцев попросили заранее выбирать альтернативные маршруты объезда

29 июня 2023, 13:45, ИА Амител

В Барнауле с 20:00 29 июня до 20:00 20 июля перекроют движение транспорта по всей ширине проезда Гужтранспортного в районе здания № 77, сообщает СГК в своем Telegram-канале.

"Перекрытие связано с проведением работ по капитальному ремонту тепловой камеры", – рассказали в компании.

Барнаульцев попросили заранее выбирать альтернативные маршруты объезда.

Ранее в СГК назвали семь дорог в Барнауле, где летом перекроют движение – будет весьма сложно, но требуются ремонты.