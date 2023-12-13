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В Барнауле на полчаса задержали авиарейс до Москвы

О причинах не сообщается

13 декабря 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Рейс "Уральских авиалиний" из Барнаула до Москвы задержали на полчаса, следует из данных онлайн-табло барнаульского аэропорта.

По расписанию судно должно было вылететь в Домодедово в 07:30, но по итогу вылет запланирован на 8 утра. О причинах задержки не сообщается.

По прогнозу, сегодня в Барнауле ожидается от -26 до -28 градусов. Преимущественно без осадков, однако в городе объявлен режим "черного неба".

Барнаул Аэропорт

Комментарии 4

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Гость

08:44:15 13-12-2023

Какое супер важные и необычное событие) а кобыла у вас товарища Бендера не сбивала?

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Гость

09:24:14 13-12-2023

До сих пор не вылетел, видимо так службы аэропорта работают, почти все самолеты с задержкой вылетают

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Гость

12:26:56 13-12-2023

Гость (09:24:14 13-12-2023) До сих пор не вылетел, видимо так службы аэропорта работают,... Печально, хотя возможно из-за морозов сильных?!

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Гость

10:58:18 13-12-2023

Так можно? - "о причинах не сообщается"????????????

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