В Барнауле на полчаса задержали авиарейс до Москвы
О причинах не сообщается
13 декабря 2023, 07:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Рейс "Уральских авиалиний" из Барнаула до Москвы задержали на полчаса, следует из данных онлайн-табло барнаульского аэропорта.
По расписанию судно должно было вылететь в Домодедово в 07:30, но по итогу вылет запланирован на 8 утра. О причинах задержки не сообщается.
По прогнозу, сегодня в Барнауле ожидается от -26 до -28 градусов. Преимущественно без осадков, однако в городе объявлен режим "черного неба".
08:44:15 13-12-2023
Какое супер важные и необычное событие) а кобыла у вас товарища Бендера не сбивала?
09:24:14 13-12-2023
До сих пор не вылетел, видимо так службы аэропорта работают, почти все самолеты с задержкой вылетают
12:26:56 13-12-2023
Гость (09:24:14 13-12-2023) До сих пор не вылетел, видимо так службы аэропорта работают,... Печально, хотя возможно из-за морозов сильных?!
10:58:18 13-12-2023
Так можно? - "о причинах не сообщается"????????????