В Барнауле на полчаса задержали авиарейс до Москвы

О причинах не сообщается

13 декабря 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Рейс "Уральских авиалиний" из Барнаула до Москвы задержали на полчаса, следует из данных онлайн-табло барнаульского аэропорта.

По расписанию судно должно было вылететь в Домодедово в 07:30, но по итогу вылет запланирован на 8 утра. О причинах задержки не сообщается.

По прогнозу, сегодня в Барнауле ожидается от -26 до -28 градусов. Преимущественно без осадков, однако в городе объявлен режим "черного неба".