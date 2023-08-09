В Барнауле пожаловались на маршрутку, где пассажиры "все дружно чуть не легли"

По словам горожанки, водитель очень неаккуратно вел транспорт и кричал на людей

09 августа 2023, 17:16, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

Жительница Барнаула пожаловалась на водителя маршрутки № 60, который чуть не перевернул транспорт и накричал на пассажиров. Обращение появилось в паблике "Барнаул 22".

"Сегодняшняя утренняя поездка могла стоить жизни мне и всем пассажирам. Водитель хамил и некультурно выражался, очень неаккуратно вел транспорт и на повороте с улицы Антона Петрова на улицу Северо-Западную мы все дружно чуть не легли на правый бок", – рассказала женщина.

По ее словам, водитель пропустил остановку, потом остановился и накричал на пассажиров, заявив, что это их вина.

"Теперь у меня всего лишь один вопрос: кто допустил такого водителя к работе?" – поинтересовалась автор поста.

Ранее барнаульцы пожаловались на хамство водителей автобусов, которые "грубят в ответ на просьбы и неудачные попытки оплаты по карте".