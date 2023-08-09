В Барнауле пожаловались на маршрутку, где пассажиры "все дружно чуть не легли"
По словам горожанки, водитель очень неаккуратно вел транспорт и кричал на людей
09 августа 2023, 17:16, ИА Амител
Жительница Барнаула пожаловалась на водителя маршрутки № 60, который чуть не перевернул транспорт и накричал на пассажиров. Обращение появилось в паблике "Барнаул 22".
"Сегодняшняя утренняя поездка могла стоить жизни мне и всем пассажирам. Водитель хамил и некультурно выражался, очень неаккуратно вел транспорт и на повороте с улицы Антона Петрова на улицу Северо-Западную мы все дружно чуть не легли на правый бок", – рассказала женщина.
По ее словам, водитель пропустил остановку, потом остановился и накричал на пассажиров, заявив, что это их вина.
"Теперь у меня всего лишь один вопрос: кто допустил такого водителя к работе?" – поинтересовалась автор поста.
Ранее барнаульцы пожаловались на хамство водителей автобусов, которые "грубят в ответ на просьбы и неудачные попытки оплаты по карте".
08:35:54 10-08-2023
Не от качественной жизни люди такие. Алтайский край дно по зарплатам. Дно по всем показателям
08:55:21 10-08-2023
Гость (08:35:54 10-08-2023) Не от качественной жизни люди такие. Алтайский край дно по з... Да ладно, водители маршруток получают огромные деньги, но в черную. Билеты то не выдают и всеми силами отбрыкиваются от валидаторов. Когда во Владивостоке в обязаловку заставили всех поставить валидаторы, у некоторых прибыль выросла на тысячи процентов.
11:29:49 10-08-2023
ыть (08:55:21 10-08-2023) Да ладно, водители маршруток получают огромные деньги, но в ... Перестаньте курить.
11:43:12 10-08-2023
Гость (11:29:49 10-08-2023) Перестаньте курить.... Вы знаете сколько стоит пачка Мальборо? А водилы маршруток сплошь и рядом только Мальборо курят. Так что высказывание про их зарплаты вполне может быть реальным.
12:45:30 10-08-2023
Гость (11:43:12 10-08-2023) Вы знаете сколько стоит пачка Мальборо? А водилы маршруток с... Вы следите за тем, что курят водители? Оспадя, что за народ у нас, все сидим в одной лодке и бесконечно критикуем таких же, как мы сами.
13:04:18 10-08-2023
Гость (12:45:30 10-08-2023) Вы следите за тем, что курят водители? Оспадя, что за народ ... Нет, я не слежу за этим, просто когда рассчитываешься за проезд в глаза бросается.
08:45:21 10-08-2023
Водители сильно хамят в автобусе, остановки пропускают, потом орут на людей что те тихо просят, хотя это не такси и остановки не по требованию. Набивают автобус полный что ни вздохнуть в автобусе, и держаться не за что, полные автобусы, ездить невозможно, наша администрация экономит на автобусах- 47 маршрут устарелые пазики, давно списывать надо!
09:39:21 10-08-2023
Маша (08:45:21 10-08-2023) Водители сильно хамят в автобусе, остановки пропускают, пото... Не только 47, Вы бы видели 118 - разваливающиеся автобусики.
11:34:15 10-08-2023
Маша (08:45:21 10-08-2023) Водители сильно хамят в автобусе, остановки пропускают, пото... Почему я сколько езжу, не разу не встретилась с хамством водителей, может причина в вас, я бы на месте водителей уже давно всех отматерила, это же стадо баранов, затор на входе бесконечно людям не зайти, не выйти, рассчитываться начинают за две остановки, может уже самим начать себя адекватно вести.
16:20:21 10-08-2023
Маша (08:45:21 10-08-2023) Водители сильно хамят в автобусе, остановки пропускают, пото... Во-первых, не «наша администрация», а вполне себе частный ИП Фрей Г.Г. (https://fotobus.msk.ru/list.php?did=19362). Во-вторых, не «устарелые пазики», а «очень уставшие каунти», пазик сильно больше несчастно хёндая. Прекратите считать, что всё город, край, администрация. На балансе города только ТРАМВАИ. Полистайте сайт, который я скинул. Все автобусы частные. Администрация ни одного автобуса не купила и не выпускает на линию. Всё в частных руках.