В Барнауле пожаловались на систему оплаты в общественном транспорте

По словам местного жителя, из-за этого людям приходится ходить пешком в мороз

13 декабря 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

У многих барнаульцев не проходит оплата проезда в общественном транспорте по карте "Мир", сообщил местный житель в паблике Barnaul 22.

"Хочу пожаловаться на оплату в транспорте. У многих, слышал, не проходит оплата по карте "Мир", – рассказал горожанин.

По его словам, из-за проблем с оплатой его жене в итоге пришлось идти пешком в 30-градусный мороз.

Комментаторы в ответ предложили рассчитываться наличными или оформить транспортную карту.

Накануне другой барнаулец пожаловался на дорожный знак "Остановка запрещена", который так и не убрали с троллейбусной остановки после открытия путепровода.