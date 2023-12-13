В Барнауле пожаловались на систему оплаты в общественном транспорте
По словам местного жителя, из-за этого людям приходится ходить пешком в мороз
13 декабря 2023, 10:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
У многих барнаульцев не проходит оплата проезда в общественном транспорте по карте "Мир", сообщил местный житель в паблике Barnaul 22.
"Хочу пожаловаться на оплату в транспорте. У многих, слышал, не проходит оплата по карте "Мир", – рассказал горожанин.
По его словам, из-за проблем с оплатой его жене в итоге пришлось идти пешком в 30-градусный мороз.
Комментаторы в ответ предложили рассчитываться наличными или оформить транспортную карту.
Накануне другой барнаулец пожаловался на дорожный знак "Остановка запрещена", который так и не убрали с троллейбусной остановки после открытия путепровода.
10:19:09 13-12-2023
А наличку не пробовали с собой всегда носить? На случай, когда не работают карты?
10:45:37 13-12-2023
Анна (10:19:09 13-12-2023) А наличку не пробовали с собой всегда носить? На случай, ког... Наличка - для чего? это когда сидят на Ленина 6 созданные специально бюджетные дармоеды и 60 млн. на эти валидаторы потрачено!
14:27:39 13-12-2023
Анна (10:19:09 13-12-2023) А наличку не пробовали с собой всегда носить? На случай, ког... У нас народ ленивый наличку носить не хочет, ему легче в мороз пешком пройтись ))))
18:29:06 13-12-2023
Гость (14:27:39 13-12-2023) У нас народ ленивый наличку носить не хочет, ему легче в мор... Ишь ты какой! Тебе наличку, а ты потом фигу покажешь и скажешь, что никто тебе ничего не платил.
21:08:36 13-12-2023
Гость (14:27:39 13-12-2023) У нас народ ленивый наличку носить не хочет, ему легче в мор... А вы когда в магазин приходите, деньги даете с точностью до копейки? Или ждете, что вам Или это другое?
18:28:31 13-12-2023
Анна (10:19:09 13-12-2023) А наличку не пробовали с собой всегда носить? На случай, ког... Нет такого требования - оплачивать наличкой. Наличка помогает уходить от налогов. И это плохо.
10:36:59 13-12-2023
Лучше носить с собой купюру 5000 р. и выкаблучиваться, когда сдачи нет. Схема вааще огонь.
11:42:22 13-12-2023
Гость (10:36:59 13-12-2023) Лучше носить с собой купюру 5000 р. и выкаблучиваться, когда... Ага, а предприимчивые водители сдадут Вам сдачу (4970 руб.) в инкассаторском мешке монетами номиналом 1-2 рубля))). Такое уже было года 3 назад.
14:17:37 13-12-2023
Гость (11:42:22 13-12-2023) Ага, а предприимчивые водители сдадут Вам сдачу (4970 руб.) ... А пока пассажир не переситает сдачу общественный транспорт будет стоять на остановке.
10:45:09 13-12-2023
Оплата по картам конечно должна работать, но на то она и техника чтобы ломаться. К чему делать трагедию, что пришлось идти по морозу пешком? Неужели взрослый человек не мог попросить в автобусе кого-то рассчитаться и перевести ему деньги? Постоянно такие ситуации в автобусе. Можно конечно сейчас предположить. что нет сбербанка онлайн, сел телефон и тд, ну тогда реально надо готовиться основательнее и носить наличку.
10:54:58 13-12-2023
Гость (10:45:09 13-12-2023) Оплата по картам конечно должна работать, но на то она и тех... Неработающая техника - не проблема пассажира.
11:05:57 13-12-2023
Гость (10:54:58 13-12-2023) Неработающая техника - не проблема пассажира. ... В продуктовом так скажи и уйди с продуктами!
13:09:26 13-12-2023
Т.е. разницы между торговлей материальными объектами и оказанием услуг групповой перевозки людей нет? И давно на Луговой решётки спилили?
11:07:39 13-12-2023
Гость (10:54:58 13-12-2023) Неработающая техника - не проблема пассажира. ... И как следствие не проблемы пассажира - идти пешком по морозу )
11:16:13 13-12-2023
Гость (11:07:39 13-12-2023) И как следствие не проблемы пассажира - идти пешком по мороз... Кгхм... Ну вот не работает в трамвае валидатор у кондуктора. Те, у кого проездные и карты - едут бесплатно. Никто никого не высаживает. Не работает валидатор в автобусе на выходе - та же картина. Но вы можете ходить пешком по морозу, да.
11:11:30 13-12-2023
Гость (10:54:58 13-12-2023) Неработающая техника - не проблема пассажира. ... Нет конечно, вообще проблемы каждого это личные проблемы, зачем входить в ситуацию другого и хоть как то пытаться ее решить, лучше гулять по морозу. Зачем она тогда вообще выходила? Что бы потом в соцсетях пострадать? Ну и ехала бы дальше
11:18:27 13-12-2023
Гость (11:11:30 13-12-2023) Нет конечно, вообще проблемы каждого это личные проблемы, за... Неработающая техника в автобусе - это не личная проблема. Это не проблема пассажира, и проблема кондуктора\водителя тоже опосредованная.
11:06:27 13-12-2023
Всегда проходит оплата.
11:19:06 13-12-2023
новые карты МИР, которые в последнее время выдает сбер, часто не срабатывают в автобусах. Наличку с чего ради носить должны? имеется средство оплаты - карта, и если устарело оборудование у автобусников - вопрос точно не к пассажиру.
11:20:52 13-12-2023
у меня не завелась в мороз машина, надо было ехать к ребенку в школу, рванула на общественный транспорт, села в маршрутку и тут выяснилось что налички нет и картой нельзя в них. столько о себе нового узнала, хотя и предлагала перевести на карту водителю
06:34:54 16-12-2023
Гость (11:20:52 13-12-2023) у меня не завелась в мороз машина, надо было ехать к ребенк... Вот сейчас сказки уже пошли, во всех маршрутках крупно написан номер телефона куда можно перевести деньги.
11:55:13 13-12-2023
А подскажите пожалуйста, где изготавливают все эти валидаторы и прочую электронику?
16:14:29 13-12-2023
Кхм... (11:55:13 13-12-2023) А подскажите пожалуйста, где изготавливают все эти валидатор... Everything is made in China ©
12:02:26 13-12-2023
Мне кондуктор сказала, что новые карты плохо срабатывают на морозе. Предложила погреть ее в ладонях. И, надо сказать, после этого оплата, действительно, прошла.
12:09:12 13-12-2023
Проблема высосана из пальца. Зачем искушать судьбу с этими картами? Вот всегда имею хоть 100руб. на всякий непредвиденный случай и детям даю, хоть у них и карты. Наказываю им что это н/з и тратить на мороженое нельзя.
12:21:07 13-12-2023
Где то в каких то правилах должно быть четко прописано обязаны вас везти на общественном транспорте или нет. При неисправном терминале по приему безналичной оплаты за проезд!
14:33:00 13-12-2023
гость (12:21:07 13-12-2023) Где то в каких то правилах должно быть четко прописано обяза... Да не кто не обязан вас везти если вы не рассчитались, может вы специально с неисправной картой ходите, что бы не рассчитываться.
13:06:16 13-12-2023
ЗОЗПП ст. 16.1 1. Продавец (исполнитель, владелец агрегатора в случае использования в своей деятельности наличных расчетов с потребителем) обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя. Обязанность обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт распространяется на продавца (исполнителя, владельца агрегатора), у которого выручка от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) за предшествующий календарный год превышает двадцать миллионов рублей.
08:44:04 16-12-2023
гость (13:06:16 13-12-2023) ЗОЗПП ст. 16.1 1. Продавец (исполнитель, владелец агрегатора... Ты конституцию еще почитай. И удивись!
14:36:23 13-12-2023
Задолбали проблемой с наличкой, у умного человека всегда есть наличные при себе, дураки пусть создают проблемы сами себе.
18:32:40 13-12-2023
Гость (14:36:23 13-12-2023) Задолбали проблемой с наличкой, у умного человека всегда ест... Я поумнее тебя явно :-) Но наличку давно не ношу с собой. Это прошлый век.
19:17:52 13-12-2023
Гость (18:32:40 13-12-2023) Я поумнее тебя явно :-) ... тебя мамка обманывает, чтобы ты не плакало. а по факту ты глупее моего 4-х месячного котенка.
10:01:55 16-12-2023
Гость (14:36:23 13-12-2023) Задолбали проблемой с наличкой, у умного человека всегда ест... А полудУркам как быть?
14:43:22 13-12-2023
у меня оплата всегда проходит. может проблема в банке, выдавшем карту, а не в платежной системе?
15:06:13 13-12-2023
Вы еще забыли про одно категорию люлей, которые зайдя в маршрутку цена поездки 30 рублей, а они переводом. Так как мелочи с собой нет, или есть но лень лезть, с телефона то проще. А как плакать будут когда запретят оплату переводом или по безналу в ОТ.=)
17:29:49 13-12-2023
Элизабет (15:06:13 13-12-2023) Вы еще забыли про одно категорию люлей, которые зайдя в марш... С чего ее должны запретить, прогресс закончится ?
09:55:51 16-12-2023
Гость (12:02:26 13-12-2023) Мне кондуктор сказала, что новые карты плохо срабатывают на ... А если ладони не греют? 🙂