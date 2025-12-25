НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле в подвале поликлиники нашли тело мужчины

Инспекция труда проводит расследование

25 декабря 2025, 12:27, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В подвале городской поликлиники № 3 в Барнауле было обнаружено тело мужчины, который работал сторожем в этом медучреждении. Инцидент произошел 20 декабря. Его нашли на кушетке в комнате отдыха.

Как сообщает пресс-служба межрегиональной государственной инспекции труда, сотрудник ведомства приступил к расследованию смертельного несчастного случая.

В рамках проверки опрашиваются должностные лица и возможные очевидцы, собираются необходимые документы.

Точная причина смерти пока не установлена и выясняется. Расследование продолжается.

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

12:36:17 25-12-2025

Прочитав только заголовок, почему-то сразу подумалось, что не дождался очереди на приём.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:42:41 25-12-2025

И ждал пол-года

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:33:31 25-12-2025

Гость (12:42:41 25-12-2025) И ждал пол-года... Для своих там без очереди. Пора бы уже это знать. Или вам 11 лет?

  -7 Нравится
Ответить
