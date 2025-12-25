В Барнауле в подвале поликлиники нашли тело мужчины

Инспекция труда проводит расследование

25 декабря 2025, 12:27, ИА Амител

В подвале городской поликлиники № 3 в Барнауле было обнаружено тело мужчины, который работал сторожем в этом медучреждении. Инцидент произошел 20 декабря. Его нашли на кушетке в комнате отдыха.

Как сообщает пресс-служба межрегиональной государственной инспекции труда, сотрудник ведомства приступил к расследованию смертельного несчастного случая.

В рамках проверки опрашиваются должностные лица и возможные очевидцы, собираются необходимые документы.

Точная причина смерти пока не установлена и выясняется. Расследование продолжается.