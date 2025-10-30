Тело заведующего лабораторией найдено в одной из аудиторий АлтГТУ

Причины смерти пока не названы

30 октября 2025, 17:41, ИА Амител

Алтайский государственный технический университет / Фото: amic.ru

22 октября в Алтайском государственном техническом университете имени И.И. Ползунова нашли мертвым заведующего лабораторией. Тело сотрудника обнаружили в одной из аудиторий вуза.

Как сообщили в Государственной инспекции труда по Алтайскому краю и Республике Алтай, на месте происшествия работает комиссия. Специалисты опрашивают сотрудников, собирают документы и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Причины смерти мужчины пока не названы, проверка продолжается.

Ранее в Алтайском крае скончался 25-летний преподаватель АлтГУ Владимир Скирдин, который оказывал большое влияние на формирование профессиональных навыков студентов.