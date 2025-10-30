НОВОСТИПроисшествия

Тело заведующего лабораторией найдено в одной из аудиторий АлтГТУ

Причины смерти пока не названы

30 октября 2025, 17:41, ИА Амител

Алтайский государственный технический университет / Фото: amic.ru
Алтайский государственный технический университет / Фото: amic.ru

22 октября в Алтайском государственном техническом университете имени И.И. Ползунова нашли мертвым заведующего лабораторией. Тело сотрудника обнаружили в одной из аудиторий вуза.

Как сообщили в Государственной инспекции труда по Алтайскому краю и Республике Алтай, на месте происшествия работает комиссия. Специалисты опрашивают сотрудников, собирают документы и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Причины смерти мужчины пока не названы, проверка продолжается.

Ранее в Алтайском крае скончался 25-летний преподаватель АлтГУ Владимир Скирдин, который оказывал большое влияние на формирование профессиональных навыков студентов.

Комментарии 3

Гость

20:29:06 30-10-2025

Сегодня 9 дней. Царство тебе небесное, Сергей Борисович!

Царь

08:46:34 31-10-2025

Человек умер естественной смертью. В политехе все хорошо кроме экстремальных зарплат.

Гость

09:20:25 31-10-2025

Как фамилие, ребят? С какой кафедры?

