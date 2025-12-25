В Госдуме предложили разработать постоянные даты для новогодних праздников

Рекомендованный депутатом вариант – с 31 декабря по 7 января

25 декабря 2025, 15:50, ИА Амител

Новый год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ярослав Нилов, возглавляющий думский комитет по труду и социальной политике, выступил с инициативой законодательно закрепить период новогодних праздников с 31 декабря по 7 января включительно, сделав 8 января обычным рабочим днем, сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление депутат сделал на пресс-конференции, где были подведены итоги деятельности комитета за 2025 год и озвучены планы на 2026 год.

Нилов подчеркнул необходимость сохранения баланса между интересами работников и работодателей, указав на то, что каждый дополнительный нерабочий день оказывает влияние на экономическое состояние государства, федеральный и региональные бюджеты, а также на финансовые ресурсы коммерческих и некоммерческих организаций.