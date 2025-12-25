В Госдуме предложили разработать постоянные даты для новогодних праздников
Рекомендованный депутатом вариант – с 31 декабря по 7 января
25 декабря 2025, 15:50, ИА Амител
Ярослав Нилов, возглавляющий думский комитет по труду и социальной политике, выступил с инициативой законодательно закрепить период новогодних праздников с 31 декабря по 7 января включительно, сделав 8 января обычным рабочим днем, сообщает ТАСС.
Соответствующее заявление депутат сделал на пресс-конференции, где были подведены итоги деятельности комитета за 2025 год и озвучены планы на 2026 год.
Нилов подчеркнул необходимость сохранения баланса между интересами работников и работодателей, указав на то, что каждый дополнительный нерабочий день оказывает влияние на экономическое состояние государства, федеральный и региональные бюджеты, а также на финансовые ресурсы коммерческих и некоммерческих организаций.
16:32:19 25-12-2025
Неееет! Руки прочь от новогодних праздников! Лучше майские сократите, меньше пожилых будут в реанимации попадать, переусердствовав на своей дачке, и молодых - прдорвавших сердечко от возлияний на жаре))
16:55:39 25-12-2025
Гость (16:32:19 25-12-2025) Неееет! Руки прочь от новогодних праздников! Лучше майские с... Не знаю ни одного, пожилого, попавшего в реанимацию в майские. и ни одного молодого, подорвавшего сердечко на жаре. Алё, гараж!!! Какая жара в начале мая? Вполне комфортная температура, смотрим май 2025, средняя дневная +17.
Что касается новогодних праздников, из близкого круга знакомых 3 человека ушли в разные годы в мир иной: 30 лет, 37 и 55 (этот прямо 7 января). Так что январские празднования самые опасные, особенно для мужчин.
17:03:40 25-12-2025
Гость (16:55:39 25-12-2025) Не знаю ни одного, пожилого, попавшего в реанимацию в майски... Так праздновать с умом надо, особенно мужчинам.
17:09:22 25-12-2025
Гость (17:03:40 25-12-2025) Так праздновать с умом надо, особенно мужчинам.... Подскажи, где у мужчин ум ?
19:55:20 25-12-2025
Гость (17:09:22 25-12-2025) Подскажи, где у мужчин ум ?...
А у вас отродясь его не было. Все только одном местом решаете. Это же надо, возомнили себя невесть кем!
17:28:09 25-12-2025
Гость (16:55:39 25-12-2025) Не знаю ни одного, пожилого, попавшего в реанимацию в майски... я уже немолода, и у меня четверо. Сердце, острый панкреатит... Все же пить ночью не совсем здОрово. Лучше на природе под шашлык.
16:40:56 25-12-2025
ПРЕВОСХОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! САМОЕ ЛУЧШЕЕ, ЧТО ГОСДУМА МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ДЛЯ НАРОДА! С 31декабря по 7 января, только так!
17:17:39 25-12-2025
давно пора.
17:29:11 25-12-2025
И детям отдохнуть не дали, себя вспомните - самые каникулы начинались когда предки сваливали на работу, а тут будут две недели мозг выносить
18:58:21 25-12-2025
31 декабря и 8 января не работать это хорошо и вполне нормально можно 4-6 или даже 3-6 поработать без больших потерь для обоих бюджетов и ущерба для здоровья. При таком раскладе у кого есть нужда и возможность смогут оформить отгулы или миниотпуска
11:06:11 26-12-2025
тогда уж до 8 января. Это как вообще, вместо праздничного семейного стола на Рождество люди будут возвращаться домой из поездок?