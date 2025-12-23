Большинство барнаульцев встретят Новый год дома

Опрос показал, что 70% горожан будут праздновать в домашних стенах, а 9% — работать в новогоднюю ночь

23 декабря 2025, 15:15, ИА Амител

Бокалы / Фото: unsplash.com / Kateryna Hliznitsova

Новый, 2026 год большинство жителей Барнаула планируют провести дома в кругу семьи – такой ответ дали 70% респондентов в ходе опроса сервиса SuperJob. Однако значительная часть горожан в праздничную ночь будет на работе.

На трудовом посту с 31 декабря на 1 января окажутся 9% барнаульцев. Чаще других выходить в смену приходится мужчинам (11%), чем женщинам (7%). Среди тех, кто обеспечит работу городских служб в праздник, – врачи, сотрудники аварийно-спасательных формирований, водители, полицейские, охранники и работники непрерывных производств.

Популярность других форматов празднования оказалась заметно ниже. Собраться в гостях планируют 7% опрошенных, а выехать за город – только 4%. Поездку в другой город на Новый год рассматривают 5% барнаульцев, причем мужчины делают это несколько чаще (6%), чем женщины (4%). Посещение ресторанов, домов отдыха или поездки за границу в планы включили лишь 3% горожан.