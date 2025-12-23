Большинство барнаульцев встретят Новый год дома
Опрос показал, что 70% горожан будут праздновать в домашних стенах, а 9% — работать в новогоднюю ночь
23 декабря 2025, 15:15, ИА Амител
Новый, 2026 год большинство жителей Барнаула планируют провести дома в кругу семьи – такой ответ дали 70% респондентов в ходе опроса сервиса SuperJob. Однако значительная часть горожан в праздничную ночь будет на работе.
На трудовом посту с 31 декабря на 1 января окажутся 9% барнаульцев. Чаще других выходить в смену приходится мужчинам (11%), чем женщинам (7%). Среди тех, кто обеспечит работу городских служб в праздник, – врачи, сотрудники аварийно-спасательных формирований, водители, полицейские, охранники и работники непрерывных производств.
Популярность других форматов празднования оказалась заметно ниже. Собраться в гостях планируют 7% опрошенных, а выехать за город – только 4%. Поездку в другой город на Новый год рассматривают 5% барнаульцев, причем мужчины делают это несколько чаще (6%), чем женщины (4%). Посещение ресторанов, домов отдыха или поездки за границу в планы включили лишь 3% горожан.
15:17:32 23-12-2025
ясен же пень что не на улице.
другое что не все - в своем доме.
15:49:30 23-12-2025
У меня на новый год было три варианта его проведения:
- Пуэрто-Рико
- Сидней
- дома
Никак не мог определиться. Пришлось посоветоваться с тремя тысячами восьмистами рублями в кошельке, они подсказали идеальный вариант: дома.
23:58:17 25-12-2025
