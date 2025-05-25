В Индустриальном районе Барнаула десятки домов на три дня останутся без горячей воды

Под отключение попадают улицы Попова, Энтузиастов, Солнечная Поляна и некоторые другие

25 мая 2025, 07:00, ИА Амител

Фото: Jos Speetjens / unsplash.com

В Индустриальном районе Барнаула десятки домов отключат от горячей воды в связи с плановыми работами на теплосети в микрорайоне "Дружный".

Как сообщили в СГК, неудобства продлятся три дня.

"Для устранения повреждения и наложения тепловой изоляции на трубопроводе диаметром 1000 мм необходимо приостановить подачу горячей воды с 09:00 28 мая до 21:00 30 мая", – говорится в сообщении.

Под отключение попадают следующие адреса:

ул. Попова: 150, 154, 132, 136, 142, 158, 134;

ул. Сергея Семенова: 1, 7, 15, 17, 19, 8, 6, 4, 11, 32, 23, 10, 30, 24, 26, 18, 27к4, 27к3, 27к2, 27к1, 28, 9, 34, 14, 16, 20;

Павловский тракт: 162, 162б, 162г, 168, 170, 172;

ул. 65 лет Победы: 1, 53, 49, 41, 22, 23, 29, 45, 25, 9, 6, 10, 15, 13, 12, 19;

ул. 280-летия Барнаула: 21, 22, 26, 27, 10, 14, 16, 23, 4, 8, 25, 17, 15;

ул. Солнечная Поляна: 67, 69, 75, 81, 85;

ул. Энтузиастов: 55, 51, 59, 63, 65, 69;

ул. В.Т. Христенко: 15, 8, 2 к. 2, 2 к. 3, 2 к. 4, 5, 3, 2 к. 1.

21 мая в Барнауле практически на все лето ограничили движение на Социалистическом проспекте из-за масштабных работ на водоводе.