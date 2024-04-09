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В Кремле раскрыли ежедневную аудиторию Рунета

По словам Татьяны Матвеевой, с 2004 года число пользователей выросло в 19 раз

09 апреля 2024, 17:30, ИА Амител

Барнаульцы сидят в интернете / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Барнаульцы сидят в интернете / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ежедневная аудитория Рунета составляет 103 млн человек, что в 19 раз больше, чем 20 лет назад. Об этом сказала начальник управления президента РФ по развитию ИКТ и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, сообщает ТАСС.

По ее словам, экономика российского сегмента интернета в прошлому году составила 15,4 трлн рублей, а цифровой контент вырос до 119,7 млрд рублей, что на 28% превышает данные 2022-го.

Как утверждает Матвеева, пространство Рунета – это комфортное место для общения, развития и стремлений к будущему.

Ранее священник рассказал, когда появится святой покровитель интернета.

Россия интернет

Комментарии 2

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dok_CФ

18:59:49 09-04-2024

Ещё тот вопрос, больше пользы или вреда.. Возможно доживём до времён, когда пользование будет возможно только лицензированным лицам или просто по спец. допуску..

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гость

12:00:03 10-04-2024

Ага и еда и одежда и жилье и передвижение тоже по лицензии или спец. допуску . Вот всем хорошо то будет!

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