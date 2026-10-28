Мужчина в барнаульском поселке Ягодном выбежал на железную дорогу навстречу движению поезда. Составу пришлось остановиться, сообщает Barnaul 22.

По информации паблика, из-за инцидента никто не пострадал. Что позже произошло с раздетым жителем города, неизвестно.

Пользователи соцсетей под постом написали шуточные и ироничные комментарии:

"Голые ягодицы в Ягодном", "Возможно, он вовсе не эксгибиционист, а попал в дурацкую ситуацию и остался без одежды", "Шел по лесу и встретил медведя-гопника, который у него всю одежду отобрал".