"Голые ягодицы в Ягодном". Обнаженный мужчина остановил поезд в Барнауле
Он выбежал на железнодорожные пути и преградил составу путь
28 октября 2026, 14:34, ИА Амител
Поезд на ж/д вокзале Барнаула / Фото: amic.ru
Мужчина в барнаульском поселке Ягодном выбежал на железную дорогу навстречу движению поезда. Составу пришлось остановиться, сообщает Barnaul 22.
По информации паблика, из-за инцидента никто не пострадал. Что позже произошло с раздетым жителем города, неизвестно.
Пользователи соцсетей под постом написали шуточные и ироничные комментарии:
"Голые ягодицы в Ягодном", "Возможно, он вовсе не эксгибиционист, а попал в дурацкую ситуацию и остался без одежды", "Шел по лесу и встретил медведя-гопника, который у него всю одежду отобрал".
14:56:02 28-10-2026
наверное хотел к праотцам в первозданном виде отправится, но машинист зачем то остановил поезд.
осень, осень...
14:58:10 28-10-2026
Поспорил может. В 90-х мой кореш на спор ехал в ластах в электричке с Павалихи и шел с вокзала до трамвая №1. Выиграл 5 литров самогона
15:17:49 28-10-2026
Гость (14:58:10 28-10-2026) Поспорил может. В 90-х мой кореш на спор ехал в ластах в эле... пАвалиха та самая? В сторону ПАвловска?
15:19:55 28-10-2026
Дед Щупарь (15:17:49 28-10-2026) пАвалиха та самая? В сторону ПАвловска?... Со стороны ПАвлАдАрА которая.
15:34:56 28-10-2026
Гость (15:19:55 28-10-2026) Со стороны ПАвлАдАрА которая.... Повлодыр
15:00:37 28-10-2026
Есть еще порох в пороховницах,и ягодицы в Ягодном
15:33:24 28-10-2026
Ну наконец-то веселые новости
17:22:21 28-10-2026
Да это конь в пальте - он иногда так прикалывается.
А я думал что уже того,,,, а он жив блин