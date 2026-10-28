Существующий охват онкогенных типов вируса в доступных препаратах недостаточен для долгосрочной стратегии онкопрофилактики

28 октября 2026, 14:30, ИА Амител

Вакцина / Фото: из архива amic.ru

Для разработки долгосрочной стратегии профилактики вируса папилломы человека (ВПЧ) в России необходимо создать девятикомпонентную вакцину, которая охватывает высокоонкогенные типы вируса, сообщил ТАСС депутат Государственной Думы от КПРФ, член комитета по здравоохранению Алексей Куринный.

Ранее президент России Владимир Путин поручил включить прививку против ВПЧ в национальный календарь вакцинации. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что с середины 2027 года планируется начать иммунизацию девочек в возрасте 12–13 лет.

"Выбор вакцины очень важен: есть зарегистрированный отечественный препарат, четырехвалентный, но он не охватывает все высокоонкогенные типы вируса, включенные в девятивалентную вакцину. При разработке долгосрочной стратегии профилактики, думаю, предпочтительнее вакцина, которая охватывает больше онкогенных типов вируса. Поэтому скажу так: вакцинация уже нужна, даже пока разработка российской девятивалентной вакцины не завершена. Это, безусловно, должно быть перспективой", — заявил депутат.

Куринный подчеркнул важность выбора препарата для федеральной программы, а также необходимость определения типов вирусов, от которых должна защищать вакцина, и количества доз для каждого случая.

"Не надо выбирать между необходимой массовой вакцинацией и работой над новыми препаратами, надо делать и то, и другое параллельно", — сказал он.

Парламентарий подчеркнул важность не только обеспечения стабильного производства миллионов доз вакцины, но и ее закупки, хранения, распределения и доставки в регионы. Кроме того, необходимо определить четкие источники финансирования и порядок проведения вакцинации, отметил Куринный.

Ранее сообщалось, что в России станут обязательными прививки от менингококка и ротавируса.