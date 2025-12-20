В РПЦ призвали отказаться от Деда Мороза и рассказывать о Николае Чудотворце

В Церкви заявили, что Чудотворец действительно существовал и детям нужно знать о нем

20 декабря 2025

Иеромонах Макарий (Маркиш), глава отдела по связям с общественностью и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ, полагает, что не следует разрушать веру в Деда Мороза у детей дошкольного возраста, несмотря на его языческие корни. Детям более старшего возраста можно объяснить, что это вымышленный персонаж, и необходимо четко отделить его от образа святого Николая Чудотворца.

Он добавил, что детям постарше можно рассказать о Деде Морозе как о сказочном герое, подобном лешему или Бабе-Яге, и подчеркнул важность разграничения в детском сознании этого персонажа с бородой и святителем Николаем Чудотворцем.

Подчеркивать образ Санта-Клауса в противовес Деду Морозу не рекомендуется, поскольку, по его мнению, в последние три десятилетия Россия и так испытывает сильное влияние западной культуры и образа мыслей, проявляющееся в таких явлениях как Хэллоуин и реклама с участием Санта-Клауса.