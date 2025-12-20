В РПЦ призвали отказаться от Деда Мороза и рассказывать о Николае Чудотворце
В Церкви заявили, что Чудотворец действительно существовал и детям нужно знать о нем
20 декабря 2025, 12:05, ИА Амител
Иеромонах Макарий (Маркиш), глава отдела по связям с общественностью и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ, полагает, что не следует разрушать веру в Деда Мороза у детей дошкольного возраста, несмотря на его языческие корни. Детям более старшего возраста можно объяснить, что это вымышленный персонаж, и необходимо четко отделить его от образа святого Николая Чудотворца.
Он добавил, что детям постарше можно рассказать о Деде Морозе как о сказочном герое, подобном лешему или Бабе-Яге, и подчеркнул важность разграничения в детском сознании этого персонажа с бородой и святителем Николаем Чудотворцем.
Подчеркивать образ Санта-Клауса в противовес Деду Морозу не рекомендуется, поскольку, по его мнению, в последние три десятилетия Россия и так испытывает сильное влияние западной культуры и образа мыслей, проявляющееся в таких явлениях как Хэллоуин и реклама с участием Санта-Клауса.
12:42:36 20-12-2025
А можно отказаться от РПЦ?
14:55:47 20-12-2025
Sasha (12:42:36 20-12-2025) А можно отказаться от РПЦ?... Скажите спасибо, что не ввели на неё платную подписку.
16:15:51 20-12-2025
Sasha (12:42:36 20-12-2025) А можно отказаться от РПЦ?... Легко
12:54:08 20-12-2025
Деды морозы, всякие иконы чудотворные, домовые, бабы яги, лешие и прочая нечисть, это злейшие враги Бога, но он пока терпит их потому, что они пока детища временного правителя этого мира.
13:25:37 20-12-2025
Шли бы эти советчики ... в сад. Дед Мороз как добряк куда приятнее их злых поучений.
13:26:34 20-12-2025
Дед Мороз рулит! Сектанты, изыдите к чертям.
13:31:52 20-12-2025
Атеисты, вперед! И пофиг на лжепоучения.
14:10:06 20-12-2025
А я вообще уже давно предлагаю обращаться к науке и знаниям!...
Но меня ни кто не слышит...
23:21:37 20-12-2025
Гость (14:10:06 20-12-2025) А я вообще уже давно предлагаю обращаться к науке и знаниям!... никто, дитя. Добавим: и не услышит, наивных слишком много)
14:57:09 20-12-2025
Наука - двигатель прогресса. Когда ребенок верит в деда мороза - это детство, когда верит взрослый - это клиника.
23:20:47 20-12-2025
Гость (14:57:09 20-12-2025) Наука - двигатель прогресса. Когда ребенок верит в деда моро... Твое мнение интересует только тебя. Можешь верить хоть в Резинового Киберсоздателя. А вот остальные клевали на твои советы и верят в то, что хотят
16:17:12 21-12-2025
Гость (23:20:47 20-12-2025) Твое мнение интересует только тебя. Можешь верить хоть в Рез...
Желаю в Новом году обрести разум!
14:57:21 20-12-2025
О, на Украине так же делали и делают. Может, проверить предложившего?
17:58:29 20-12-2025
Санта Клаус у всего христианского мира и есть святой Николай Чудотворец. Поп тут врет. А Дед мороз персонаж не языческий он появился в первый раз на новогоднем голубом огоньке в 192? каком-то году. А вот его прототип да, языческий
18:13:53 20-12-2025
А ничего, что у рпц у самих томаса (лицензии) нет- т.е. фактически, они сектанты...
23:18:36 20-12-2025
Гость (18:13:53 20-12-2025) А ничего, что у рпц у самих томаса (лицензии) нет- т.е. факт... ТомОс
Как нет? Сперва митрополию у византийцев выкупили, потом патриархию так же.
09:35:45 21-12-2025
Гость (23:18:36 20-12-2025) ТомОсКак нет? Сперва митрополию у византийцев выкупили, ... За деньги-да?
13:09:50 21-12-2025
Гость (09:35:45 21-12-2025) За деньги-да?... Дык а все в этой жизни за деньги, дпже любовь) бесплатно хотел?
18:22:57 20-12-2025
Ну, дед Мороз и что такого? Наше правительство верило в ведьму Чубайса и ничего, с миллиардами выпустило за границу. Сидит там и ржёт над всей страной, тварина. Как и правительство.
20:02:00 20-12-2025
Одновременно смешно, глупо и отвратительно.
Если хотят еще поприкалываться, пущай объявят крестовый поход против русалок. Те ж опасные, мужиков соблазняють. Вот пусть песнопения торжественные с колокольным боем устраивають ночами у водоемов) рыба повеселится.
22:40:09 20-12-2025
Снегурку даже в РПЦ уважают.
10:31:33 21-12-2025
Правильно сказал священник: маленькие пусть верят в деда мороза, а старшим надо объяснять.
00:09:31 22-12-2025
Гость (10:31:33 21-12-2025) Правильно сказал священник: маленькие пусть верят в деда мор... Присвоить звание заслуженной объяснялки
00:08:18 22-12-2025
Дядя, не будем мы рассказывать о чудотворце. В некритически мыслящие детские умы не нужно вкладывать догмы.