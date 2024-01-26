В Сибири экс-начальница отделения почты украла лотерейки, деньги и еду

Пропажу выявили во время инвентаризации

26 января 2024, 16:40, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Кемеровской области возбудили дело в отношении 40-летней бывшей начальницы отделения почтовой связи, сообщает "Сибдепо".

"С ноября 2022 года по июнь 2023 года подозреваемая совершила хищение вверенных ей товарно-материальных ценностей в виде лотерейных билетов, продуктов питания и денежных средств на общую сумму более 76 тысяч рублей", – рассказали в региональном СК.

Пропажу выявили во время инвентаризации. Сейчас женщина дает подробные показания.

Сибирячке грозит до шести лет лишения свободы за "присвоение с использованием своего служебного положения".