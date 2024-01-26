В Сибири экс-начальница отделения почты украла лотерейки, деньги и еду
Пропажу выявили во время инвентаризации
26 января 2024, 16:40, ИА Амител
Российские деньги / Фото: amic.ru
В Кемеровской области возбудили дело в отношении 40-летней бывшей начальницы отделения почтовой связи, сообщает "Сибдепо".
"С ноября 2022 года по июнь 2023 года подозреваемая совершила хищение вверенных ей товарно-материальных ценностей в виде лотерейных билетов, продуктов питания и денежных средств на общую сумму более 76 тысяч рублей", – рассказали в региональном СК.
Пропажу выявили во время инвентаризации. Сейчас женщина дает подробные показания.
Сибирячке грозит до шести лет лишения свободы за "присвоение с использованием своего служебного положения".
16:56:58 26-01-2024
В России каждый день доносят - украл, украл, украл, так что есть с кого пример брать.
17:46:29 26-01-2024
Не будут покупать лотерейные билеты-отключим газ
17:48:21 26-01-2024
её вычислят по выигрышу и обьеткам...!
20:19:15 26-01-2024
Очень хорошая иллюстрация уровня зарплат в "Почте России".
10:05:44 27-01-2024
а что дня пенсии нельзя было подождать,там сумма должна быть больше,а срок одинаковый
21:40:58 28-01-2024
Она не специально, наверное. Это просто недостача в результате высокой загруженности работников почты. Там гул, много товаров и услуг, отсутствует оплата банковскими картами, т.к. только оплата наличными деньгами из-за высокой стоимости терминалов оплаты для столов, плюс, нервы. Я не думаю, что это подлость. Это напряги на работе и такая ситуация... Щас ещё вычтут из зарплаты... Жаль всех