НОВОСТИПроисшествия

В Сибири экс-начальница отделения почты украла лотерейки, деньги и еду

Пропажу выявили во время инвентаризации

26 января 2024, 16:40, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

В Кемеровской области возбудили дело в отношении 40-летней бывшей начальницы отделения почтовой связи, сообщает "Сибдепо".

"С ноября 2022 года по июнь 2023 года подозреваемая совершила хищение вверенных ей товарно-материальных ценностей в виде лотерейных билетов, продуктов питания и денежных средств на общую сумму более 76 тысяч рублей", – рассказали в региональном СК.

Пропажу выявили во время инвентаризации. Сейчас женщина дает подробные показания.

Сибирячке грозит до шести лет лишения свободы за "присвоение с использованием своего служебного положения".

Фото: pxhere.com

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НОВОСТИПроисшествия
Криминал Кемеровская область

Комментарии 6

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Гость

16:56:58 26-01-2024

В России каждый день доносят - украл, украл, украл, так что есть с кого пример брать.

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Грыша

17:46:29 26-01-2024

Не будут покупать лотерейные билеты-отключим газ

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Гость

17:48:21 26-01-2024

её вычислят по выигрышу и обьеткам...!

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Гость

20:19:15 26-01-2024

Очень хорошая иллюстрация уровня зарплат в "Почте России".

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гость

10:05:44 27-01-2024

а что дня пенсии нельзя было подождать,там сумма должна быть больше,а срок одинаковый

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Шизиг

21:40:58 28-01-2024

Она не специально, наверное. Это просто недостача в результате высокой загруженности работников почты. Там гул, много товаров и услуг, отсутствует оплата банковскими картами, т.к. только оплата наличными деньгами из-за высокой стоимости терминалов оплаты для столов, плюс, нервы. Я не думаю, что это подлость. Это напряги на работе и такая ситуация... Щас ещё вычтут из зарплаты... Жаль всех

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