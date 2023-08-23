В сквере на улице Приречной в Барнауле приступили к обустройству тротуара

Сейчас дорожники устанавливают бордюры, а ранее к скверу благоустроили подход со ступеньками со стороны улицы Горького

23 августа 2023, 19:52, ИА Амител

Фото: Barnaul.org

Дорожная служба приступила к обустройству тротуара на улице Приречной. В порядок приводят участок от сквера до улицы Чехова, сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.

Ранее провести работы на этом участке призывали жители Барнаула. Сейчас дорожники устанавливают бордюры, а ранее к скверу благоустроили подход со ступеньками со стороны улицы Горького.

Полностью завершить асфальтирование планируют ко Дню города. Работы проверили глава района Максим Сабына и начальник участка ДЭУ Центрального района МБУ "Автодорстрой" Иван Овсянников.