Виктор Томенко поздравил барнаульцев с Днем города

Губернатор пожелал столице Алтайского края и ее жителям процветания и благополучия

31 августа 2024, 10:30, ИА Амител

Губернатор Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей Барнаула с Днем города. Поздравление опубликовали в правительстве региона.

По его словам, столица Алтайского края по праву сохраняет статус главного города региона благодаря труду и преданности барнаульцев. Кроме того, город удостоился репутации как одного из самых уютных и комфортных. Здесь реализуется множество масштабных инфраструктурных проектов, а в числе насущных задач – строительство и модернизация школ, детсадов и медучреждений.

"Насыщенная жизнь города складывается из личных историй тысяч барнаульцев – талантливых, трудолюбивых, целеустремленных. Пусть будет как можно больше счастливых историй, крепких семей и хороших событий! Желаю столице Алтайского края и ее жителям процветания и благополучия! Мира, добра, новых достижений!" – пожелал Томенко.

31 августа 2024 года Барнаул отмечает 294-летие. Ранее с этим праздником горожан поздравил мэр Вячеслав Франк. Он пожелал им крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи, а также любви и взаимопонимания с родными.