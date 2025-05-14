Власти Алтайского края намерены отреставрировать еще одно историческое здание в Барнауле

Чиновники попытаются заказать проект реставрации Казенного винного склада

14 мая 2025, 11:15, Антон Дегтярев

Здание Казенного винного склада / Фото: управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края,alregn.ru

Власти Алтайского края намерены отреставрировать и приспособить для современного использования "Пивоваренный завод Аграновских" (Казенный винный склад) конца XIX – начала XX века на пр. Сибирском, 43, в Барнауле. Это здание является объектом культурного наследия регионального значения. Сейчас чиновники ищут подрядчика, который создаст проектную документацию для будущей реконструкции. Максимум они готовы заплатить ему 4,3 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Что сделает подрядчик?

Победитель аукциона начнет работать с момента подписания контракта, закончить все он должен не позднее чем за 120 рабочих дней. Десять дней дается на выполнение инженерных изысканий, 40 дней – на разработку проектной документации, 30 – на проведение историко-культурной экспертизы, столько же – на проведение государственной экспертизы и еще десять дней – на разработку рабочей документации.

Контракт вступит в силу со дня подписания и будет действовать до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Создание проекта реконструкции профинансируют из краевого бюджета. Проектирование будет разделено на три этапа: комплексные научные исследования, создание проектной и рабочей документации. Проект подразумевает капитальный ремонт объекта. Также подрядчик должен предусмотреть благоустройство территории, доступность комплекса для маломобильных граждан, модернизацию существующих сетей, установку электромагнитных замков на дверях, видеонаблюдения, охранной сигнализации и так далее.

Объемно-планировочные решения компании-победителя должны обеспечить:

наиболее экономичное использование внутреннего объема и площадей;

рациональное размещение внутреннего инженерно-технического оборудования, удобство его монтажа и эксплуатации;

соответствие здания санитарным, противопожарным и строительным нормам.

Использовать объект можно будет как помещение для органов государственной власти и местного самоуправления, сказано в закупке. Вид объекта указан как офисное здание.

Лот появился на портале 13 мая, заявки на него можно подавать до 22 мая, а имя подрядчика назовут 26 мая 2025 года.

Табличка на здании Казённого винного склада/ Фото: 2GIS

Что это за здание?

Общая площадь здания – 803,2 квадратного метра. Всего в нем три этажа, в том числе один подземный, здание имеет богатое декоративное убранство фасадов из красного кирпича. Построено оно было в 1902 году как казенный винный склад.

Затем там располагался спиртоводочный завод, где производили водку, наливки, настойки и другие водочные изделия, там также находился "Оптовый склад водочных изделий Госспирта". В 1941 году на территории завода размещалась эвакуированная из Киева табачная фабрика, которую ликвидировали в 1949-м. До 2006 года в зданиях действовал Барнаульский ликеро-водочный завод.

В 1994 году комплекс стал памятником архитектуры. При этом в 2014–2015 годах экспертиза выяснила, что объект и должен был называться "Казенным винным складом", однако при постановке на учет произошла ошибка в названии, и ему дали наименование "Пивоваренный завод Аграновских. Комплекс". Сейчас здание находится в Красной книге объектов культурного наследия Алтайского края, находящихся под угрозой исчезновения.

Всего в комплекс входят шесть объектов: основное производственное здание, спиртохранилище, три склада и жилой дом.