Власти одобрили порог в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счета

Мера поспособствует снижению оттока капитала из страны, считают в Минфине

18 декабря 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российская правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила разработанные Росфинмониторингом поправки, вводящие ограничение в размере 100 тысяч рублей на разовый перевод без открытия банковского счета. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ.

По данным издания, проект уже согласовали с Центробанком, Минфином, Минцифры, Роскомнадзором и МВД. Представитель Министерства финансов в беседе с изданием отметил, что такая мера поспособствует "снижению оттока капитала из страны".

На прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор близок к концу завершения цикла повышения ключевой ставки. Однако дальнейшие решения будут принимать исходя из инфляции.