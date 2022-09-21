Главное из выступления Сергея Шойгу по поводу начала частичной мобилизации в России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 сентября вслед за Владимиром Путиным выступил с обращением к россиянам. Напомним, президент объявил в стране частичную мобилизацию на военную службу. Шойгу рассказал, как будет проходить мобилизация, кто ей подлежит и сколько человек планируют призвать. Кроме того, министр обороны рассказал, как проходит военная операция и какие потери понесли обе стороны.

Главное из выступления Сергея Шойгу — в материале amic.ru.

Сколько человек призовут?

Всего планируется мобилизовать 300 тысяч человек, сообщил Шойгу. При этом министр подчеркнул, что это около 1% от огромного мобилизационного потенциала страны.

Кто подлежит частичной мобилизации?

По словам Шойгу, в первую очередь будут призывать тех, кто уже служил, при этом имеет боевой опыт или военно-учётную специальность.

«Это не какие-то люди, которые никогда ничего не видели и не слышали про армию. Это те, кто отслужил и имеет военно-учётную специальность, которая сегодня нужна», — рассказал Шойгу.

Во вторую очередь призывать будут тех, кто просто служил в армии. Другими словами, частичной мобилизации подлежат те, кто находится в запасе.

Кого точно не будут мобилизовывать?

Под частичную мобилизацию точно не попадут студенты, сообщил Шойгу. По его словам, учащиеся, как и прежде, продолжат ходить на занятия. Также мобилизационные мероприятия не коснутся срочников — они продолжат службу там, где её сейчас проходят.

Чем будут заниматься мобилизованные?

Во-первых, все, кого мобилизуют на военную службу, должны будут пройти подготовку или переподготовку. Затем, по словам Шойгу, они приступят к выполнению задач. Министр обороны заверил, что мобилизованные будут служить исключительно на уже освобожденных территориях и заниматься обеспечением контроля.

Потери сторон

По словам Шойгу, потери российской стороны в ходе специальной военной операции составляют 5937 человек. При этом потери украинцев в разы больше, подчеркнул министр обороны. По его словам, армия Украины потеряла уже более ста тысяч человек: 61 207 погибших и 49 368 раненых.

Из тех российских солдат, кто был ранен, более 90% уже вернулись в строй, сообщил Шойгу.

Борьба с Западом

При этом министр обороны подчеркнул, что сейчас Россия воюет уже не с Украиной, а фактически с Западом и НАТО.

«Здесь, естественно, не могу не сделать акцент, что мы на сегодняшний день воюем уже не столько с Украиной, украинской армией, сколько с коллективным Западом», — сообщил Шойгу.

По его словам, западные страны поставляют Украине вооружение «в огромных объёмах». Кроме того, на украинскую сторону работают около 70 военных и более 200 гражданских спутников — «вся натовская группировка».

«Более 150 западных военных специалистов сидят в Киеве, это фактически командование», — пояснил Шойгу.

Цели спецоперации

При этом Россия не отказывается от своих целей в ходе спецоперации, подчеркнул министр обороны. По его словам, выполнение отдельных задач может несколько сдвигаться по срокам, но в итоге все они будут завершены.