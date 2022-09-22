Раскрыта минимальная зарплата мобилизованных граждан

Мобилизованные граждане будут получать от 205 тысяч рублей в месяц в зависимости от должности и воинского звания. Об этом сообщил военный комиссар Якутии Александр Авдонин, пишут «Вести Якутии».

Он также рассказал, что в первую очередь по частичной мобилизации призывают тех, кто отслужил не больше трёх лет назад и имеет навыки военной службы.

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21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. На военную службу в первую очередь призовут тех, кто уже служил в армии, имеет боевой опыт или важную для фронта специальность.

Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, призвать планируют 300 тысяч человек. Мобилизационные мероприятия начались с 21 сентября.