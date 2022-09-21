Опубликован указ о частичной мобилизации в России. Всё конкретно по пунктам

На сайте Кремля опубликовали указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации в РФ. Напомним, 21 сентября Владимир Путин в своём обращении к согражданам объявил о начале частичной мобилизации в стране.

«В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ „Об обороне“, от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ „О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации“ и от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ „О воинской обязанности и военной службе“ постановляю», — говорится в документе.

По пунктам (примечательно, что пункт № 7 отсутствует):

1. Объявить с 21 сентября 2022 года в Российской Федерации частичную мобилизацию.

2. Осуществить призыв граждан РФ на военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы РФ. Граждане РФ, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооружённых Силах РФ по контракту.

3. Установить, что уровень денежного содержания граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы РФ, соответствует уровню денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу в Вооружённых Силах РФ по контракту.

4. Контракты о прохождении военной службы, заключённые военнослужащими, продолжают своё действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным настоящим Указом.

5. Установить в период частичной мобилизации следующие основания увольнения с военной службы военнослужащих, проходящих военную, службу по контракту, а также граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы РФ:

а) по возрасту — по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе;

б) по состоянию здоровья — в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе, за исключением военнослужащих, изъявивших желание продолжить военную службу на воинских должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими;

в) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.

6. Правительству Российской Федерации:

а) осуществлять финансирование мероприятий по проведению частичной мобилизации;

б) принять необходимые меры для удовлетворения потребностей Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в период частичной мобилизации.

8. Высшим должностным лицам субъектов РФ обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы РФ в количестве и в сроки, которые определяются Министерством обороны РФ для каждого субъекта РФ.

9. Предоставить гражданам РФ, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации (на период работы в этих организациях). Категории граждан РФ, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его предоставления определяются правительством РФ.

10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.