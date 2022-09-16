Будет ли мобилизация в России? Кого могут призвать из запаса даже в 70 лет и кого не призывают по мобилизации?

15 сентября Рамзан Кадыров обратился к российским губернаторам провести т.н. самомобилизацию. Несколько глав регионов уже откликнулись на эту идею. Рассказываем, в чём заключается предложение Кадырова и как действует официально объявленная мобилизация.

Что за самомобилизацию предложил провести Рамзан Кадыров?

В России в 2022 году не объявлена всеобщая мобилизация. Предложение главы Чечни заключается в добровольной мобилизации части граждан страны, которую должны организовать на местах главы регионов.

По мысли Рамзана Кадырова, каждый регион должен выставить для участия в СВО по 1000 самомобилизованных граждан. По его словам, «для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, <...> это — минимум, который субъекты должны выполнить для начала». Таким образом глава Чечни предлагает сформировать новое войско из 85 тысяч самомобилизованных граждан.

То есть главы регионов должны поработать с патриотично настроенным населением, чтобы получить искомое число добровольцев — от 1000 человек с края, области или республики.

Что такое всеобщая мобилизация?

Мобилизация бывает общей или частичной. Всеобщая мобилизация в нашей стране не проводилась с 1941 года. В народе под мобилизацией подразумевают массовый призыв людей на военную службу из запаса. Но вообще этот термин шире.

Мобилизация подразумевает перевод страны из состояния мирного времени в боевую готовность. На военные рельсы в таком случае переводятся экономика России и её регионов, вооружённые силы, органы местного самоуправления и т. д.

Всё это регламентируется законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».

Частичная мобилизация, в отличие от всеобщей, объявляется в каком-то регионе или на нескольких территориях.

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Кто и почему может принять решение о мобилизации?

Такое решение может принять только президент России. Её вводят и до объявления военного положения в стране, так и вместе или после его объявления (см. закон «О военном положении», в нём расписано, когда и как оно вводится).

В законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» уточняется, что «в случаях агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии, возникновения вооружённых конфликтов, направленных против Российской Федерации, [президент] объявляет общую или частичную мобилизацию с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе».

Кого могут призвать на службу в случае мобилизации? До какого возраста призывают в армию?

Под мобилизацию попадают все граждане, находящиеся в запасе и не имеющие отсрочку от службы. Это те люди, кто попадает в первую очередь мобилизации.

К таковым относятся в основном все мужчины, имеющие военный билет. По возрасту они должны быть от 18 до 50 лет. И у таких людей должна быть одна из двух категорий годности к службе в вооружённых силах: категория «А» (годен) или категория «Б» (годен с незначительными ограничениями).

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Могут ли мобилизовать ограниченно годных к армии?

Мужчины с категорией годности «В» (ограниченно годен), то есть из-за проблем со здоровьем не прошедшие срочную службу, но получили военный билет, также могут быть призваны в армию во время всеобщей мобилизации, если это понадобится. Они тоже находятся в запасе до 50-летнего возраста.

А вот те граждане, кто не служил и до 27 лет так и не получил по каким-то причинам военный билет, не считаются находящимися в запасе, пишет НГС.

Будут ли призывать на службу женщин во время мобилизации?

Мобилизации подлежат те женщины, которых поставили на военный учёт.

К таким женщинам относятся те, что получили подготовку в сферах связи, вычислительной техники, медицины, оптики, картографии, метеорологии и т. д. (см. подробнее «Обязанности граждан по воинскому учёту»), а также имеют военно-учётную специальность.

Кого призывают в армию в первую очередь в случае мобилизации?

Набор в армию во время мобилизации идёт в три очереди. Для этого находящиеся в запасе граждане разбиты на три разряда по возрастам и по составам (воинским званиям).

В составе от рядового (матроса) до прапорщика (мичмана) первая очередь (первый разряд) за людьми до 35 лет. Вторая — до 45 лет. Третья — до 50 лет.

Младшие офицеры (до капитана или капитан-лейтенанта во флоте включительно) в первый разряд попадают в возрасте до 50 лет, во второй — до 55 лет, в третий — до 60 лет.

Майоры, подполковники, капитаны III и II рангов в первый разряд идут до 55 лет, во второй — до 60 лет, в третий — до 65 лет.

У полковников и каперангов всего два разряда — до 60 и до 65 лет.

У всех, кто имеет звания генерал-майоров (контр-адмиралов) и выше, тоже два разряда — до 65 и до 70 лет.

Кто освобождён от мобилизации?

Отсрочка от призыва во время мобилизации положена тем военнообязанным, кто имеет бронь для гражданских нужд, а также военнообязанным с категорией «Г» (временно не годные к строевой). Ещё занятые в уходе за близкими или инвалидами, но им надо подтвердить документально болезнь и необходимость надзора. Опекуны несовершеннолетних братьев и сестёр, если нет других опекунов. Многодетные (четверо детей до 16 лет на иждивении), а также родители-одиночки и беременные после 22 недель.

В освобождаемые от призыва попадают депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, а также отдельные категории граждан, которым отсрочку предоставит президент РФ.

Люди с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления не подлежат призыву.

Не призываются и те граждане, кто получил категорию «Д» (не годен к несению военной службы).

Кому предоставляется бронь во время боевых действий?

Её дают сотрудникам тех сфер или предприятий, которые посчитают важными для функционирования тыла в военное время.

В законе указано: «Бронирование граждан, пребывающих в запасе, проводится в целях обеспечения на период мобилизации и на военное время деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций».

Кому положена бронь, решают Межведомственная комиссия по бронированию граждан ВС РФ и местные власти.

Кому могут не дать бронь от призыва во время мобилизации?

Бронь во время военных действий не могут получить россияне, которые:

находятся в запасе меньше пяти лет после прохождения службы в армии;

не были в армии по призыву по какой-то причине и были зачислены в запас в 27 лет;

имеют специальность водителя транспортного средства, предназначенного для работы в вооружённых силах;

находятся в запасе в качестве участников спецподразделений.