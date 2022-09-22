Не уволят ли с работы мобилизованных? Как защитят трудовые права тех, кого призовут в армию?

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. В Министерстве обороны прокомментировали, что собираются призвать 300 тысяч резервистов из запаса. Тем временем власти разрабатывают поправки в Трудовой кодекс, которые должны защитить права тех, кто отправится на службу.

Что готовят власти для защиты трудовых прав мобилизованных?

В Трудовой кодекс уже готовятся поправки, которые будут охранять трудовые гарантии мобилизованных резервистов. Об этом «Коммерсанту» рассказала глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.

Этот документ проходит стадию разработки и скорого его внесут на рассмотрение Госдумы.

Будет ли сохраняться рабочее место за тем, кто мобилизован?

По словам Святенко, в поправках как раз особо прописывают это положение.

«Важно, чтобы человек, когда он уходит как мобилизованный и покидает своё рабочее место, сохранил за собой это место. Будем работать над внесением изменений в Трудовой кодекс, чтобы сохранить трудовые гарантии и обеспечить меры господдержки мобилизованным», — сказала сенатор.

Что будет, если мобилизованного всё-таки уволят с работы?

За время отсутствия работника, пусть даже по мобилизации, на предприятии могут произойти какие-либо изменения, вплоть до закрытия. Как в таком случае быть работнику, которого призвали из резерва по мобилизации?

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Инна Святенко заявила, что не исключает закрепление в Трудовом кодексе мер по госкомпенсации для таких граждан в случае потери рабочего места.

Будут ли какие-то льготы для тех, кто отправляется в армию по мобилизации?

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, по поручению Владимира Путина также готовятся поправки по льготам для мобилизованных. Спикер верхней палаты сообщила, что действующие льготы, установленные для участников СВО, будут распространены и на мобилизованных из запаса. Это включает, в том числе, медицинские и налоговые льготы.

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Глава Совета федерации Валентина Матвиенко сообщила, что по поручению президента готовятся поправки в законодательство для обеспечения трудовых гарантий для военных. По её словам, действующие льготы для участников военной операции на Украине, в том числе медицинские и налоговые, распространят на тех, кто подпадёт под частичную мобилизацию.

Зачем вводят такие поправки по трудовым гарантиям мобилизованных?

Сейчас всех призванных по мобилизации будут переводить в разряд контрактников, выплачивать им соответствующее довольствие. То есть формально они будут трудоустроены в ряды Вооружённых сил РФ по контракту. Так происходило в обычное время.

Но теперь необходимо поправить трудовое законодательство именно под нынешнюю ситуацию и защитить трудовые права тех, кто будет мобилизован.